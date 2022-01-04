الرياضة رودريغز يفوز بالمرحلة الثالثة لفئة الدرّاجات في رالي داكار السعودية 2022

متابعة – هاني البشر تمكّن الدراج البرتغالي خواكيم رودريغز، من تصدر ترتيب المرحلة الثالثة لفئة الدراجات النارية لرالي داكار السعودية 2022، والتي انطلقت صباح اليوم في القيصومة، وامتدت لمسافة 636 كم، والمرحلة الخاصة 255 كم. وحقق خواكيم رودريغز فوزه الأول بإحدى مراحل رالي داكار، وهو الفوز الأول للصانع “هيرو” في إحدى مراحل رالي داكار، وسجّل رودريغز ساعتين، و34 دقيقة و42 ثانية، متقدماً على الأسترالي توبي برايس بفارق دقيقة و3 ثواني، فيما حجز الأمريكي ماسون كلاين المركز الثالث بفارق دقيقة و14 ثانية. وتراجع الأسترالي دانيال ساندرز في القسم الأخير من المسار قبل وصوله لخطّ نهاية المرحلة الخاصة الثالثة بفارق دقيقتين و55 ثانية، حجز بها المركز الخامس، خلف الأمريكي سكايلر هاوز الذي أحرز المركز الرابع.