أبوظبي تطلق 5 جولات على معالمها السياحية

جدة – البلاد

أطلقت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي 5 جولات سياحية افتراضية جديدة مصحوبة بتعليق صوتي، وذلك لإتاحة المجال أمام المجتمع المحلي والزوار لاستكشاف التجارب السياحية والثقافية والتراثية الأصيلة في مختلف أنحاء الإمارة.

وتوفر المبادرة أول 25.000 عملية تنزيل للجولات الجديدة مجاناً لتمنح الجمهور فرصة الانطلاق في جولات ذاتية بصحبة تعليق صوتي يرافقهم في أرجاء العاصمة أبوظبي ومنطقتي العين والظفرة وفقاً لمواعيدهم وجداول ارتباطاتهم عبر تطبيق VoiceMap، مع محتوى جذاب يسرد حكايات لم ترو بعد عن الإمارة وتراثها الثقافي، وهو ما يجعل معالمها ومقوماتها السياحية في متناول الجميع سواء الذين يتطلعون لإثراء معلوماتهم عن وجهة إقامتهم أو الزوار الراغبين في خوض مغامراتهم الخاصة بعيداً عن الجولات السياحية التقليدية.

وتتضمن الأدلة الصوتية: جولة أفق أبوظبي، وجولة التراث الحديث في وسط مدينة أبوظبي، وجولة الحصن للفن المعماري، وجولة البيئة الطبيعية والتاريخ في العين، وجولة قلاع ليوا. وتأخذ هذه الجولات المستخدم في رحلة بين ماضي الإمارة العريق وحاضرها المشرق، مع قنوات رقمية تفاعلية للاستكشاف والتعلم والمشاركة، والتي تشتمل على معلومات غير متوفرة في تجارب أخرى.

ويندرج إطلاق الجولات الصوتية الجديدة ضمن جهود الدائرة لتطوير تجارب رقمية تمنح الجمهور فرصة الاستمتاع بالمعالم السياحية والثقافية الاستثنائية في العاصمة الإماراتية بسهولة بغض النظر عن اعتبارات الزمان والمكان. وتنفرد الجولات بجودة وتنوع المحتوى والمعلومات التي تزود المجتمع المحلي والزوار بدليل صوتي يسلط الضوء على تاريخ الإمارة وتراثها الثقافي الحديث بأسلوب مبتكر وغير مسبوق، مستقطبةً فئات أوسع من المستخدمين للتعرف عن قرب على المقومات السياحية الرائعة في أبوظبي والعين والظفرة.

وعقب تنزيل الجولات الصوتية من تطبيق VoiceMap، يمكن بدء وإيقاف واستئناف الجولة في أي وقت دون الحاجة للاتصال بالإنترنت، إذ أن هذه التجربة رقمية بالكامل. وتعتزم الدائرة طرح المزيد من الجولات الصوتية تغطي معالم أخرى في الإمارة.