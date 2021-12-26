الطبيب هاني نجم يروي تفاصيل الجراحة المدهشة لجنين في بطن أمه

كشف الطبيب السعودي هاني نجم تفاصيل العملية التي أجراها لقلب جنين في رحم أمه في مركز كليفلاند الطبي بولاية أوهايو الأمريكية.
وقال الطبيب هاني نجم، رئيس قسم جراحة القلب بكليفلاند كلينيك الأمريكية، في برنامج “الحكاية” المذاع على قناة إم بي سي مصر ، أنه وجد أن الطفل يعاني من ورم ملتصق بالقلب ، وازداد حجم الورم مما تسبب في معاناة الجنين من هبوط في القلب ، ولذا كان لابد من إجراء العملية بشكل فوري .
و تابع هاني نجم و بالفعل تم تخدير الجنين عن طريق الأم لانه في رحمها، وكان لابد من حضور طبيب النساء والولادة وطبيب في علم الأجنة ، وطبيب القلب.
وأوضح الطبيب هاني نجم أن هذه تعد أول عملية نجحت بالفعل بعد إزالة الورم السرطاني ومازال الطفل على قيد الحياة فهو يبلغ من العمر الان 5 شهور ، وقد تم اجراء هذه العملية عندما كان جنينا في شهره الخامس تقريبا .
وأكد هاني نجم أن أحسن عناية مركزة هو رحم الأم ، حيثأمضت الأم 4 أيام في المستشفى، بعد إجراء العملية ، ثم عادت إلى منزلها ، وانجبت طفلها في الشهر التاسع ، وولد الطفل طبيعيا لا يعاني من أى مضاعفات .
وأستكمل هاني نجم حديثه مع الإعلامي عمرو أديب ، أنه عندما عرضت عليه الحالة في البداية ، فكر في أكثر من خطة، لأن استئصال الورم قد يؤثر على القلب، فقد كان وزن الجنين كيلو تقريبا ، وأوضح الطبيب السعودي أن فتح الصدر لم يكن صعبا ، لكن كانت المشكلة أن قلب الجنين بدأ يضعف، و قد استغرقت العملية حوالي 4 ساعات والجزء الخاص بالقلب استغرق ساعة.
وأوضح الطبيب هاني نجم أنه أثناء إجراء الجراحة القلبية لم تخرج رأس الجنين من الرحم، لكن تم إخراج الذراعين واليدين والصدر، وأضاف أيضا أنه كان يتم تعويض السائل الذي يعيش فيه الجنين داخل الرحم بسائل ملحي.