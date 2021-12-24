صحة و عافية “خل التفاح” يحمي من الذبحة الصدرية ويسيطر على السكري وضغط الدم!

يحتوي خل التفاح على فوائد عديدة للجسم وخاصة للتخسيس، فهو يحتوي أيضا على مواد قاتلة للبكتريا، كما يساعد خل التفاح في التخلص من الكرش والدهون الزائدة بمنطقة البطن . كما يساهم بشكل كبير في الشعور بالشبع، ويساعد على تقليل الوزن وإذابة الدهون. كما يساعد على تقليل الدهون والحماية من السمن المفرطة، كما يحتوي خل التفاح على حمض الخليك ، الذي يعد من الأحماض الدهنية التي تساهم في فقدان الوزن بشكل سريع. كما أن شرب خل التفاح قبل النوم يساعد على الحماية من الذبحة الصدرية، كما يساعد في التقليل من الترسبات المضرة بالجسد، ويعمل على الحماية من التعرض للقئ. ويساعد تناول خل التفاح على الريق في تحويل الدهون المعقدة إلى دهون بسيطة مما يساهم في الهضم بشكل جيد ، ويعمل على حرق الدهون الزائدة بالجسم والتخلص من الجراثيم ، كما يقلل من ارتفاع الكوليسترول وضغط الدم المرتفع ويقلل نسبة السكر في الدم .