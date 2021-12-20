هل المضادات الحيوية ضرورية لنزلات البرد؟

الزكام العادي ، المعروف ببساطة باسم الزكام ، منتشر في كل مكان في المنازل

بقدر ما نثق في العلاجات المنزلية لعلاج نزلات البرد ، يندفع البعض منا إلى المضادات الحيوية ، على أمل أن تعالجنا عاجلاً.

ما الذي يسبب نزلات البرد؟

إن المعاناة من أعراض البرد مثل سيلان الأنف والتهاب الحلق والتهابات الجيوب الأنفية والصداع والاحتقان أو الشعور العام بالتوعك ليست جديدة على أي منا.

نزلات البرد هي عدوى فيروسية تصيب الجهاز التنفسي العلوي، فإن كل شخص بالغ قد تأثر بنزلات البرد ، والمعروف أيضًا باسم التهاب البلعوم الأنفي الحاد أو الزكام الحاد ، على الأقل 2-3 مرات في السنة ، بينما يمكن للأطفال الحصول على ما يصل إلى 12 في كل مرة عام.

السبب الرئيسي لنزلات البرد هو التعرض لفيروسات كورونا أو فيروسات الأنف .

نظرًا لوجود أكثر من 200 نوع من الفيروسات التي يمكن أن تسبب نزلات البرد ، لا يمكن لجسمك أبدًا بناء مقاومة لها جميعًا هذا يجعلها واحدة من أكثر الحالات شيوعًا في العالم.

ما هي مدة استمرار نزلات البرد؟

تستمر نزلات البرد بشكل عام حوالي 7-10 أيام وقد تستمر حتى أسبوعين لدى بعض الأشخاص.

وسوف تعتمد على نظام المناعة وعوامل حياتية أخرى مثل التدخين و شرب التي يمكن أن تمنع عملية الشفاء.

في أغلب الأحيان ، سيحارب جسمك العدوى بنفسه ولكن إذا استمرت الأعراض ، فقد يكون التدخل الطبي ضروريًا.

هل لديك نزلات البرد أو الانفلونزا؟

تشترك نزلات البرد والإنفلونزا في الأعراض ، وغالبًا ما يتم الخلط بينهما

ومع ذلك ، فإن أولى علامات الزكام هي التهاب الحلق وسيلان الأنف.

ستظهر أعراض الأنفلونزا على أنها نزلة برد مصحوبة بالحمى وآلام في الجسم وقشعريرة وتعرق.

هل المضادات الحيوية تساعد في علاج نزلات البرد؟

وجد باحثون أن المضادات الحيوية ليس لها دور تلعبه في علاج نزلات البرد.

ما هي المضادات الحيوية؟

المضادات الحيوية هي أدوية تم تطويرها لمكافحة الالتهابات البكتيرية والفطرية

لا تعمل هذه الأدوية على علاج الالتهابات الفيروسية ، وبالتالي فهي لا تخفف من أعراض نزلات البرد.

في كثير من الأحيان ، قد يؤدي نزلات البرد إلى عدوى بكتيرية

في هذه الحالة ، يمكن أن تساعد المضادات الحيوية في تخفيف الأعراض

لكن غالبًا ما تسبب المضادات الحيوية آثارًا جانبية ويجب مراقبة إيجابيات وسلبيات استخدامها.

ما هي الآثار الجانبية للمضادات الحيوية؟

قد تسبب المضادات الحيوية خللاً في تكوين البكتيريا الطبيعية الجيدة والسيئة بجسمك

الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا للمضادات الحيوية هي:

الغثيان والقيء والإسهال الشديد

التهابات المهبل

تلف العصب

أوتار ممزقة

ردود الفعل التحسسية التي تهدد الحياة

أدى الإفراط في استخدام المضادات الحيوية للشفاء السريع والراحة إلى ظهور “جراثيم خارقة” – وهي البكتيريا التي أصبحت مقاومة للمضادات الحيوية

يمكن أن تسبب التهابات مقاومة للأدوية ومضاعفات طبية خطيرة أخرى.

متى تحتاج المضادات الحيوية؟

تعمل المضادات الحيوية بشكل جيد لتخفيف الأعراض وعلاج الالتهابات البكتيرية مثل:

الالتهاب الرئوي الجرثومي

التهاب الحلق

السعال الديكي (الشاهوق)

عدوى الجيوب الأنفية التي تستمر لأكثر من 7 أيام

لا تستهلك المضادات الحيوية إلا إذا وصفها طبيب ممارس معتمد.

المضادات الحيوية ليست الحل لجميع أنواع العدوى

صنفت الأمم المتحدة مقاومة مضادات الميكروبات مقاومة مضادات الميكروبات على أنها خطيرة مثل الإيبولا وفيروس نقص المناعة البشرية

هناك الآن طلب متزايد على لوائح صارمة بشأن وصف وبيع المضادات الحيوية.

علاج نزلات البرد

ثق بالعلاجات المنزلية لتخفيف أعراض نزلات البرد

ومع ذلك ، إذا استمر الانزعاج لأكثر من أسبوع ، يجب عليك استشارة طبيبك العام وتشخيص حالتك بشكل صحيح