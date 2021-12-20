نقص بوتاسيوم الدم: أعراض وأسباب وعلاج نقص البوتاسيوم

نقص البوتاسيوم ، أو نقص بوتاسيوم الدم ، هو حالة لا يحصل فيها الشخص على ما يكفي من البوتاسيوم لجسمه

يمكن أن يكون بسبب سوء التغذية أو الخسارة بسبب الإسهال أو القيء

يمكن أن يؤدي نقص البوتاسيوم إلى حالات طبية مثل ارتفاع ضغط الدم والإمساك وضعف العضلات والإرهاق.

ما هو البوتاسيوم ولماذا هو مهم لجسمنا؟

البوتاسيوم معدن مهم يلعب عددًا من الأدوار في أجسامنا تستمده أجسامنا بشكل أساسي من وجباتنا الغذائية وظائفها الرئيسية هي:

تنظيم تقلصات العضلات

إرسال إشارات عصبية

تنظيم السوائل

يمكن أن تؤثر التغييرات الصغيرة في مستويات البوتاسيوم على وظائف الجسم

يحافظ البوتاسيوم على النشاط الكهربائي لخلايا أجسامنا

عندما ينخفض هذا المستوى ، فإنه يؤثر على الخلايا عالية النشاط الكهربائي – مثل الأعصاب والعضلات والقلب

يتميز نقص البوتاسيوم بمستويات أقل من 3.6 ملمول / لتر.

ما الذي يسبب نقص البوتاسيوم؟

على الرغم من أننا نحصل على معظم البوتاسيوم من نظامنا الغذائي ، إلا أن اتباع نظام غذائي منخفض البوتاسيوم ليس سببًا لنقص البوتاسيوم.

في كثير من الأحيان ، يحدث نقص البوتاسيوم بسبب فقدانه من الجهاز الهضمي (GI) أو الكلى.

قد يكون نقص البوتاسيوم الناجم عن فقدان الجهاز الهضمي بسبب:

القيء المفرط

إسهال

بعد فغر اللفائفي (فتحة جراحية في جدار البطن أثناء جراحة الأمعاء)

المسهلات

نقص البوتاسيوم الناجم عن فقدان الكلى قد يكون بسبب:

الأدوية المدرة للبول

ارتفاع مستويات الكورتيكوستيرويد

مستويات عالية من الألدوستيرون – وهو هرمون يمكن أن يزداد إذا كان الشخص مصابًا بتضيق الشريان الكلوي أو ورم الغدة الكظرية

الحماض الأنبوبي الكلوي

انخفاض مستويات المغنيسيوم في الجسم

ما هي علامات وأعراض نقص البوتاسيوم؟

لا تُلاحظ دائمًا علامات وأعراض نقص البوتاسيوم

يمكن أن يخبرك اختبار الدم الروتيني عن مستويات البوتاسيوم في جسمك.

ومع ذلك ، فيما يلي بعض الأعراض التي قد تشير إلى نقص البوتاسيوم.

ضعف وتعب وتشنجات في العضلات والساقين مما قد يؤدي إلى عدم القدرة الكاملة على الحركة

وخز أو تنميل بالجسم

الغثيان والقيء

انتفاخ ، إمساك ، تقلصات في البطن

كثرة التبول والحاجة إلى شرب الماء بشكل متكرر

خفقان القلب

انخفاض شديد في ضغط الدم يمكن أن يسبب الإغماء

الاكتئاب أو الأوهام أو الهلوسة

كيف تعالج نقص البوتاسيوم؟

تعتمد طريقة علاج نقص البوتاسيوم على شدته وتاريخك الطبي.

لنقص بوتاسيوم الدم الخفيف ، قد يقترح طبيبك:

وقف أي أدوية يمكن أن تؤدي إلى انخفاض مستويات البوتاسيوم

تناول مكملات البوتاسيوم

إضافة المزيد من الأطعمة التي تحتوي على البوتاسيوم بشكل طبيعي

تناول الأدوية الخاصة بزيادة مستويات البوتاسيوم في الجسم

ومع ذلك ، قد تؤدي الجرعات الزائدة من البوتاسيوم إلى حالة تسمى فرط بوتاسيوم الدم – والتي يمكن أن تسبب أيضًا تلفًا خطيرًا في العضلات والقلب.

ماذا يجب أن تأكل إذا كنت تعاني من نقص بوتاسيوم الدم؟

الاستهلاك اليومي الموصى به من البوتاسيوم هو 3400 مجم للذكور البالغين و 2600 مجم للإناث البالغات.

إذا تم تشخيص إصابتك بنقص بوتاسيوم الدم أو نقص البوتاسيوم ، فتأكد من تناول أطعمة مثل:

عدس

البرتقال

موز

مشمش مجفف

حليب قليل الدسم

السبانخ والبروكلي

أرز بني

زبادي

يمكن أن يكون النظام الغذائي المتوازن والصحي أفضل مصدر للبوتاسيوم لجسمك

استشر طبيبك وخطط لمفكرة طعام إذا كنت تعاني من نقص البوتاسيوم.

البوتاسيوم معدن مهم في أجسامنا يمكن أن يؤدي نقص البوتاسيوم إلى حالات طبية قد تكون مهددة للحياة

عادة ما يحدث بسبب فقدان البوتاسيوم من الجهاز الهضمي أو الكلى

يمكن التحكم في نقص البوتاسيوم باتباع نظام غذائي متوازن وأدوية موصوفة.