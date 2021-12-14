صحة و عافية القرنفل علاج طبيعي للكحة في فصل الشتاء!

تتزايد نوبات الكحة في فصل الشتاء سواء عند الكبار أو الصغار، ويمكن علاج تلك النوبات عن طريق استخدام بعض الوصفات الطبيعية ومن أهمها القرنفل، ووفقا لما ورد في موقع هيلث لاين ، فإن القرنفل يلعب دورا مهما في محاربة الكحة بشكل طبيعي، ويساعد أيضا في تعزيز جهاز المناعة. ويقي القرنفل من الأورام الخبيثة والسرطانية، ويقتل البكتيريا الموجودة في الجسم، وعلى رأسها المسببة لأمراض اللثة والتي تسبب التسمم الغذائي واضطرابات الجهاز الهضمي. كما يساعد القرنفل على تحسين صحة الكبد، وعمل على ضبط معدل السكر في الدم ، كما يساهم على تخفيف أعراض قرح المعدة وعلاجها، كما يقلل فرص تعرض العظام للكسور والضعف.