الفن صناع فيلم “بلوغ” يروون تفاصيل مشاركتهم في مهرجان القاهرة السينمائي

في عرضه العالمي الأول ، أفتتح الفيلم الروائي السعودي ” بلوغ” مسابقة آفاق السينما العربية، التي تقام ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، التي تستمر حتى يوم 5 ديسمبر القادم. في البداية أوضحت المخرجة هند الفهاد أن 5 مخرجات سعوديات شاركت في إنتاج الفيلم الذي يحمل 5 قصص مختلفة لنساء في المملكة السعودية. وأضافت أن القصة التي أخرجتها تتكلم عن سيدة معالجة شعبية في المراحل الأولى من مرض الزهايمر تتقاطع مع طبيبة تبحث عن علاج للمرض ، والقصة تتكلم عن هذه العلاقة. وتابعت الفهاد أن صناعة السينما بشكل عام في المملكة السعودية لها تاريخ قديم وليس كما يشاع، أنها بدأت مع تحرر المرأة ، ولكنها ازدادت تطور وتألق في الفترة الأخيرة. كما قالت المخرجة السعودية فاطمة البنوي إن اختيار اسم بلوغ كعنوان للفيلم المشارك في مهرجان القاهرة السينمائي في دورته لهذا العام، جاء لأن به رمزية لبلوغ الشئ ، وأنه عبارة عن محاكاة ساخرة لكيفية وضع انفسنا في مواقف حياتية سواء بشكل إرادي أو غير إرادي. وفي سياق آخر قالت البنوي “نحن مجتمع “حكواتي” ولدينا الكثير من الحكاوي التي تستحق أن تروي على مدار سنوات طويلة، وعندما وجدت الفرصة لتقديم أعمال سينمائية قيمة لم نتردد وانطلقنا”. الجدير بالذكر أن فيلم “بلوغ” هو أحد عروض السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة السينمائي في دورته 43 ويعرض خارج المسابقة، وتم افتتاحه اليوم في المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية ، وقامت بإخراج العمل كل من سارة مسفر، فاطمة البنوي جواهر العمري، هند الفهاد، نور الأمير. وتتناول أحداث الفيلم خمس قصص تستكشف العمق الإنساني تحت وطـأة المعاناة والأسرار والقلق والخوف.