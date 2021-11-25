5 طرق سحرية لتقوية المناعة خلال موسم البرد والإنفلونزا.. اعرفها جيدا

المناعة كنز يجب الحفاظ عليه فهو من أفضل الدفاعات التي تملكها ضد الفيروسات، خاصة خلال موسم البرد والإنفلونزا.

ونقلت روسيا اليوم حديث مديرة العلوم في مؤسسة التغذية البريطانية، سارة ستانر عن الأمر.

وقالت إنه “لا يوجد مغذيات فردية أو طعام أو مكمل يعزز المناعة، أو يمنعنا من التقاط الفيروسات شديدة العدوى مثل كوفيد-19”.

ولكن ضمان الحصول على الطاقة الكافية والعناصر الغذائية الكافية من نظام غذائي صحي ومتوازن يمكن أن يساعد نظام المناعة على العمل بأقصى طاقته.

وسيساعدك نظام المناعة القوي على البقاء بصحة جيدة قدر الإمكان خلال أشهر الشتاء عن طريق محاربة البكتيريا والفيروسات.

ولذلك، فإن اعتماد بعض التغييرات في نمط الحياة يمكن أن يعزز النظام المناعي. وتشمل هذه التغييرات السهلة:

الحصول على قسط كاف من النوم

وتشير هيئة الخدمات الصحية أيضا إلى أن قلة النوم يمكن أن تعرض الأشخاص لخطر الإصابة بحالات طبية معينة

حاول تقليل التوتر

يوضح الخبراء أن تخفيف التوتر والقلق يمكن أن يساعد في تحسين الصحة المناعية.

تناول الكثير من الفاكهة والخضروات

الفاكهة والخضروات مليئة بالفيتامينات والمعادن والمركبات الكيميائية التي يمكن أن تساعد جسمك بعدة طرق.

تناول المزيد من الدهون الصحية

ليس من الضروري أن تكون كلمة الدهون سيئة، وفي الواقع، فإن بعض الدهون ضرورية لاتباع نظام غذائي صحي.

أضف تمرينا معتدلا إلى روتينك

التمرين مفيد لأكثر من مجرد الحفاظ على الوزن، حيث يمكن أن تؤدي إضافة ممارسة روتينية منتظمة إلى إحداث عجائب لجسمك بالكامل.

ومن أمثلة التمارين المعتدلة: السباحة والركض والمشي السريع أو ركوب دراجتك بسرعة ثابتة.