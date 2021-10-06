طريقة عمل خبز الموز الصحي

وصفة صحية للخبز غنية بالفوائد لإحتوائها علي الحبوب الكاملة ما يجعلها مناسبة للأطفال فوق 3 سنوات

المقادير اللازمة

المكونات الرطبة

1.5 كوب موز مهروس (حوالي 4 ثمار متوسطة الحجم ناضجة)

نصف كوب زبدة مذابة (أو زيت)

نصف كوب عسل

2 بيض كبير

1 ملعقة صغيرة فانيليا

المكونات الجافة

1 كوب دقيق قمح كامل

2 ملاعق كبيرة نشا ذرة

1 ملعقة صغيرة من صودا الخبز

نصف ملعقة صغيرة قرفة مطحونة

رشة جوزة الطيب المطحونة

نصف ملعقة صغيرة ملح

طريقة العمل

سخني الفرن إلى 360 درجة فهرنهايت

قومي بتبطين صينية مقاس 4 × 8 أو 5 × 9 بوصة وادهنيها بالزيت

اخفقي جميع المكونات الرطبة معًا في إبريق كبير

تمزج جميع المكونات الجافة جيدًا في وعاء خلط كبير

أضيفي المكونات الرطبة إلى المكونات الجافة وقومي بطيها حتى تمتزج

انقلي الخليط إلى الصينية

تخبز في فرن ساخن لمدة 50 دقيقة أو حتى يخرج عود أسنان نظيف تمامًا

يبرد على رف التبريد لمدة 10 دقائق ثم ترفع بعناية وتبرد تماما ويقدم