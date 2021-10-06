“لومي” تقدم أول خدمة من نوعها لتأجير دراجات هارلي-ديفيدسون النارية في السعودية

الرياض : البلاد

أعلنت “لومي”، خدمة تأجير السيارات في مجموعة “سيرا”، عن توقيع اتفاقية شراكة هي الأولى من نوعها مع شركة هارلي-ديفيدسون للدراجات النارية، تصبح بموجبها الشريك الحصري لتأجير دراجاتها في المملكة العربية السعودية.

وفي إطار الشراكة، أطلقت “لومي” أول أسطول من الدراجات النارية ليتمكن عشاق الدراجات من استكشاف المملكة بأسلوب فريد من نوعه.

وتمثل الخدمة الجديدة نموذج أعمال جديد ومتطور سيغير ملامح قطاع تأجير الدراجات والسيارات، وستعود بفوائد كبيرة على عشاق الدراجات النارية في المملكة العربية السعودية من السكان والزوار مع استعدادها لاستقبال المسافرين من شتى أرجاء العالم لأغراض الأعمال والسياحة على حد سواء.

وتستمد هذه الشراكة تميزها من نقاط قوتها الرئيسية التي تتمثل في المزايا المتطورة والأداء العالي لدراجات هارلي-ديفيدسون المدعومة بالخدمات الرفيعة لفريق الخدمة والصيانة المتمرس؛ علاوة على تجربة الحجوزات المتطورة التي تقدمها “لومي” وخدماتها الفريدة من نوعها للعملاء وخبراتها العميقة في قطاع تأجير السيارات التي تجعلها مؤهلة لتأجير الدراجات النارية بأفضل شكل ممكن. وسيجري تأجير الدراجات النارية ضمن المرحلة الأولى عبر قسم مخصص لشركة “لومي” ضمن معرض هارلي-ديفيدسون في الرياض، وستخصص “لومي” لاحقًا فرعًا مستقلًا لتأجير الدراجات النارية مع تقديم خدمة الحجز الإلكتروني.

وفي هذا السياق، قال أظفر شكيل، نائب الرئيس في “لومي”: “تضع ’لومي‘ عبر هذه الشراكة تركيزًا كبيرًا على تقديم الخدمات المبتكرة التي ترتقي بأعمال تأجير السيارات وتؤسس تجارب أنماط الحياة الاستثنائية للعملاء. ومع اكتساب السياحة المحلية زخمًا مرتفعًا والتوقعات باستعادة السفر الدولي لعافيته، نستعد لاستقبال الزوار من شتى أرجاء العالم ومنح سكان المملكة العربية السعودية تجارب جديدة وفرص استكشاف المملكة مع الاستمتاع بقيادة الدراجات النارية من شركة هارلي-ديفيدسون. ولاشك أن أسطولنا الجديد من الدراجات النارية سيقدم أسلوباً جديداً لزيارة مختلف المناطق في المملكة والتعرف على معالمها السياحية المتنوعة”.

من جانبه قال منذر المطلق، العضو المنتدب لشركة هارلي ديفيدسون في المملكة العربية السعودية: “يسعدنا في شركة هارلي ديفيدسون المملكة العربية السعودية إبرام هذه الشراكة مع ’لومي‘ لخدمات تأجير السيارات في مجموعة ’سيرا‘، لتقديم خدمات تأجير دراجاتنا النارية لعشاقها في المملكة العربية السعودية. وبفضل خبرة ’لومي‘ في قطاع تأجير السيارات، نحن على ثقة بقدرة هذه الخطوة على إثراء الخدمات والتجارب المقدمة لعشاق قيادة الدراجات النارية في المملكة العربية السعودية وزوارها من دول مجلس التعاون الخليجي والعالم بأسره. ولاشك أن أعضاء مجموعة ملاك هارلي الذين يتجاوز عددهم مليون ونصف عضو سيحرصون على اغتنام هذه الفرصة الفريدة لزيارة المملكة العربية السعودية وخوض المغامرات المميزة أثناء قيادة دراجات هارلي-ديفيدسون النارية، حيث تهدف شراكتنا مع ’لومي‘ إلى تعزيز التجارب السياحية في المملكة تماشيًا مع رؤية 2030”.

وتزاول هارلي-ديفيدسون أعمالها في المملكة العربية السعودية منذ العام 1997، وتمتلك قاعدة عملاء واسعة وتستقطب دراجاتها النارية المميزة اهتمام الشباب وعشاق التوجهات العصرية. وفي ضوء حضور “لومي” الواسع في أرجاء المملكة، ستكون دراجات هارلي-ديفيدسون في متناول العملاء بكل سهولة للاستمتاع بقيادتها ليوم واحد أو أسبوع أو لخوض مغامرات مشوقة أثناء التجوّل في المملكة. ويمكن للعملاء التقدم بطلب الحصول على رخصة قيادة الدراجة النارية بعد جلسة تدريبية لمدة أربع ساعات على يد خبراء هارلي-ديفيدسون.

وباعتبارها واحدة من أبرز شركات تأجير السيارات، أطلقت “لومي” مؤخراً تطبيق الجوّال الذي يمتاز بسهولة الاستخدام ويقدم خدمات شاملة، ويمثل منصة رقمية سلسلة وبديهية تعمل على تبسيط تجربة الحجوزات المؤتمتة، وتمنح العملاء تجربة سريعة وآمنة وخالية من المتاعب.

وفي إطار مبادرة “سيرا للسلامة”، أطلقت “لومي” أيضًا عددًا من مبادرات السلامة لتعزيز اطمئنان العملاء لامتثال مجموعة “سيرا” وشركة “لومي” لأرقى معايير الصحة والسلامة المتبعة. وشملت هذه المبادرات عمليات التنظيف المعمقة والتعقيم الشامل لجميع المركبات قبل تأجيرها، مع التركيز على نقاط التواصل التي تشهد اللمس المتكرر. وتم أيضًا تفعيل فحوصات درجات الحرارة للموظفين والزوار مع تطبيق تدابير التباعد الاجتماعي، فيما تسهم رقمنة العمليات التشغيلية وإدخال أنظمة المدفوعات الرقمية في الحد من التواصل الشخصي.

جدير بالذكر أن شركة “لومي” حاصلة على شهادة الآيزو ISO 9001:2015، مما يعكس التزامها باعتماد أعلى معايير الجودة في كافة عملياتها. وفي غضون 5 أعوام فقط منذ تأسيسها في المملكة، أصبحت “لومي” تمتلك أسطول سيارات يتجاوز قوامه 14 ألف سيارة وقاعدة عملاء تضم أكثر من 150 شركة. وتواصل الشركة تعزيز مكانتها كأفضل شركة لتأجير السيارات في المملكة، بفضل خدماتها الجديدة القائمة على أحدث التقنيات.