عودة فيسبوك و إنستغرام و واتساب للعمل

البلاد : متابعات

عادت تطبيقات فيسبوك و إنستغرام و واتسآب للعمل بعد عطل استمر عدة ساعات منع المستخدمين حول العالم من دخول المنصتين .

وتعطلت منصات التواصل الاجتماعي التابعة لشركة الفيسبوك عن العمل.

و انقطعت مجموعة تطبيقات فيسبوك، منها تطبيق الفيسبوك و ماسنجر و منصة مشاركة الصور إنستغرام وتطبيق المراسلة واتسآب.

و في تغريدة له قال المتحدث باسم فيسبوك آندي ستون عبر تويتر “ندرك أن البعض يواجهون مشكلة في الوصول إلى تطبيقاتنا ومنتجاتنا. ونعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن، نعتذر عن أي إزعاج”.

حتى الآن الشركة تقول أن السبب غير معروف. رغم عودة هذه التطبيقات الى العمل .

ذكرت وول ستريت جورنال WSJ ان انقطاع خدمات فيسبوك أدى لأعطال في وسائل الاتصال الداخلي للشركة وتطبيقات عمل الموظفين .

في الأثناء أغلقت أسهم فيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي الأخرى بورصة نيويورك على انخفاض كبير

فيما بلغت خسائر مارك زوكربيرغ 7 مليارات دولار خلال ساعات بسبب تعطل تطبيقات فيسبوك .

وتصدر هاشتاغ facebookdown# قائمة الترند العالمية على تطبيق تويتر بأكثر من مليون تغريدة.