“مايكروسوفت” تبدأ في تنزيل تحديثات نظام التشغيل Windows 11

جدة : البلاد

شرعت شركة “مايكروسوفت”، في توفير وتنزيل تحديثات نظام التشغيل Windows 11، وذلك من خلال الترقية المجانية على أجهزة الكمبيوتر الشخصية المؤهلة التي تعمل بنظام Windows 10 بالإضافة إلى أجهزة الكمبيوتر الجديدة المثبتة مسبقًا مع Windows 11.

ويُعد Windows 11 القوة الدافعة للابتكار، لذلك يمنح المستخدمين تجربة ملهمة، للقيام بالأعمال بشكل أفضل، وذلك لتلبية احتياجات الأشخاص من صناع المحتوى والمطورين والطلاب والمعلمين والأعمال ولاعبي الألعاب الإلكترونية.

صممت مايكروسوفت Windows 11 من أجل راحة المستخدمين، وذلك من خلال قائمة “ابدأ” الجديدة وشريط المهام المدرج في نظام التشغيل، بالإضافة إلى صوت وخط وأيقونة دعم به النظام، الذي يسمح لهم بإمكانية الوصول السريع إلى المحتوى والتطبيقات التي يهتمون بها. ومن خلال قوة السحابة وMicrosoft 365، يمكنهم رؤية الملفات الحديثة التي تم العمل عليها بغض النظر عن الجهاز المُستخدم، حتى لو كان من أجهزة تعمل بنظامي Android أو iOS.

ومما يتميز به Windows 11 التجارب القوية الجديدة التي تساعد المستخدمين على الإنتاجية بشكل أفضل من السابق؛ وذلك بفضل المهام المتعددة وعلامات تبويب المتصفح لتحرير الوثائق في وورد أو باور بوينت، وهو ما يسهم في التركيز والبقاء تدفق الافكار من خلال استخدام مجموعات Snap التي تقدم تخطيطات جديدة من ثلاثة أعمدة للشاشات الكبيرة؛ مع إمكانية إنشاء أجهزة سطح المكتب الفردية التي تعرض مجموعات مختلفة من التطبيقات، لمساعدتهم على التنظيم بشكل دقيق وسلس.

من جهته، أكد المهندس ثامر الحربي، رئيس مايكروسوفت العربية، على أن تحديث Windows11جاء في وقته، خاصة مع تصاعد تنفيذنا لجميع مهام حياتنا الإلكترونية سواًء في العمل، والتعلم، واللعب، والابتكار، لذلك يدعم نظام التشغيل الجديد جميع المستخدمين في إنجاز أعمالهم بشكل أفضل من السابق، وبطريقة مبتكرة ومريحة، وأضاف أن المميزات الجديدة لنظام التشغيل الجديد، سيكون له تأثيرات مباشرة و عريضة على خارطة تحسين “الإنجازات” بالنسبة للمستخدمين و بشكل سلس وإبداعي.

والجدير بالذكر، أن windows 11 هو أكثر نسخة محدثة حرصت منذ مرحلة التصميم والتطوير مراعاة احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث يوفر تقنيات مساعدة مبتكرة مثل Narrator, Magnifier, Closed Captions والتعرف على الكلام الصوتي لدعم أكبر شريحة من ذوي الاعاقات المختلفة.

وقامت مايكروسوفت بتحسين تجارب اللمس في Windows 11 عند استخدام المستخدمين لأجهزتهم اللوحية من دون لوحة المفاتيح، بالإضافة إلى تمكين اللمس باستخدام القلم، مما يسمح للمستخدم سماع الاهتزازات والشعور بها أثناء النقر فوقها وتحريرها أو رسمها.

windows11 final HQ

ومن التحسينات الجديدة في Windows 11 الكتابة الصوتية والتعرف على ما يقوله المستخدم حتى وصل الأمر إلى إدراج علامات الترقيم صوتيًا، وبالنسبة للمطورين فإن نظام التشغيل الجديد يوفر لهم أدوات وموارد جديدة، سعيًا من مايكروسوفت لجعل Windows منصة أكثر انفتاحا.

الأمر الملفت في Windows 11 إدراج مميزات جديدة مبتكرة للألعاب، وهو ما يسهم في نقل تجربة ألعاب الكمبيوتر إلى مستوى احترافي أعلى، فإذا كان جهاز الكمبيوتر الخاص بالمستخدم يحتوي على شاشة HDR ، فسيقوم تلقائيا بترقية أكثر من 1000 لعبة، مع سطوع كبير في الألوان، ويتضمن نظام التشغيل الجديد القدرة على تشغيل أو إيقاف HDR التلقائي على أساس كل لعبة، ويسمح تطبيق Xbox بتشغيل أكثر من 100 لعبة كمبيوتر عالية الجودة.

ولتقريب المستخدم من المحتوى والمعلومات التي يهتم بها فإن Widgets، وهو موجز شخصي جديد مدعوم من الذكاء الاصطناعي والويب، سيُمكِّن المستخدم من فتح الخلاصات الشخصية بنقرة أو تمريرة من اليسار بشكل سلس عبر الشاشة مثل ورقة من الزجاج، سواء كان ذلك بنظرة خاطفة او من خلال تقويم Outlook، أو تتبع أحدث العناوين الرئيسية أو توقعات الطقس المتوقعة، أو حتى عرض ذكريات الصور المفضلة في OneDrive.

وتُعد الدردشة من Teams Microsoft تجربة جديدة تساعد على تقريبك من الأشخاص الذين يهتم المستخدمون لأمرهم، فبنقرة بسيطة يمكنهم استخدام الحساب الشخصي للدردشة أو الصوت أو مكالمة الفيديو مع الأصدقاء او العائلة ووجهات الاتصال الأخرى بغض النظر عن الجهاز أو النظام الأساسي الذي هم عليه – Windows أو Mac أو Android أو iOS.

ويمكن الحصول على Windows 11 من خلال شراء كمبيوتر شخصي جديد مثبت به نظام التشغيل الجديد مسبقًا، أو عبر نقاط بيع التجزئة بشراء جهاز كمبيوتر يعمل بنظام Windows 10 مؤهل للترقية المجانية من خلال زيارة Windows.com، أو باستخدام تطبيق التحقق من صحة الكمبيوتر الشخصي؛ للتأكد ما إذا كان الجهاز الحالي يعمل بنظام Windows 10 مؤهلا للترقية المجانية.