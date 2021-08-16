حصوات الكلى المؤلمة.. هذه الأعراض الستة تشير إليها بقوة

حصوات الكلى من مسببات الالم الشديد للٱلاف حول العالم وربما يكون لها أعراض متشابهة.

ومن الممكن أن تكون مزعجة للغاية، خاصة إذا تُركت الحصوات لتكبر مع مرور الوقت.

والكلية هي عضو بجسم الإنسان في حجم قبضة اليد، وتتعامل مع مستويات السوائل والمواد الكيميائية في الجسم.

كما تنظف الكلى السليمة الفضلات من الدم وتزيلها من البول، وتتحكم في مستويات الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم في الدم، بحسب صحيفة «إكسبريس البريطانية».

وتعد حصى الكالسيوم هي أكثر الأنواع شيوعًا وهي ناتجة عن كثرة الكالسيوم في الكلى.

كما أن هناك عددا من عوامل الخطر التي تزيد من احتمالية الإصابة بحصى الكلى.

كذلك منها أنه إذا كان لديك انخفاض في حجم البول، فهذا يعني أن الكلى لا يمكنها أن تذوب وتعالج ما يمر بها، ما يؤدي إلى تكوين حصى الكلى، وفقًا لـ«سبوتنيك».

كذلك من الممكن أن يؤدي اتباع نظام غذائي غني بالبروتين الحيواني، مثل الدجاج ولحم البقر والأسماك إلى زيادة فرص الإصابة بحصوات الكلى.

كما تشمل عوامل الإصابة الأخرى بحصى الكلى السمنة وأمراض الأمعاء.

مثل مرض كرون والتهاب القولون التقرحي وبعض الأدوية والمكملات بالإضافة إلى العوامل الوراثية.

أعراض حصى الكلى

ووفقًا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية ‏في المملكة المتحدة «NHS» تأتي أعراض حصوات الكلى كالأتي:

– ألم في جانب البطن أو الفخذ

– قد يعاني الرجال من ألم في الخصيتين

– الحرارة العالية

– الشعور بالتعرق

– الألم الشديد غير الثابت «يأتي ويذهب»

– بعض الحالات، يمكن لحصوات الكلى أن تسد الحالب، «أنبوب يربط الكلى بالمثانة»، ويمكن أن تؤدي إلى التهاب الكلى.