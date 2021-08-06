قبل الموجة الرابعة من كورونا .. مشروبات وأطعمة تقوي بها مناعتك

الموجة الرابعة من فيروس كورونا المستجد، هي الرعب الجديد الذي يتهدد العالم، خاصة مع وجود تحذيرات من التهاون في الإجراءات الاحترازية.

بالرغم من انخفاض أعداد الإصابة بـ«كوفيد 19» إلا أن عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية سيضع أي بلد في طريق الوصول إلى الموجة الرابعة من الفيروس مع سبتمبر المقبل.

نصائح تقوية جهاز المناعة

ومع اقتراب موعد الموجة الرابعة من فيروس كورونا، توجد بعض الأمور التي يجب الالتزام بها سواء على مستوى الإجراءات الاحترازية.

أو الحفاظ على الجهاز المناعي من خلال الاعتماد على بعض الأطعمة، بحسب موقع “ألوان” وبينها:

– الشاي الأخضر من المشروبات المفيدة للجسم، لاحتوائه على مضادات للأكسدة.

– السبانخ حيث تحتوي على فيتامينات ومركبات الفلافونويد المضادة للأكسدة.

– تناول الليمون والبرتقال أو الفواكه الحمضية بكل أنواعها لاحتوائها على فيتامين سي

– الانتظام على شرب المياه.

– ممارسة الرياضة حتى ولو كانت المشي لمدة نصف ساعة يوميا.

– النوم لمدة 8 ساعات يوميا والابتعاد عن التدخين.