الأسئلة التي لا إجابة لها.. 6 تساؤلات غريبة تفوق العقل البشري

الأسئلة التي لا إجابة لها.. هذا محور تفكير البعض حول العالم وربما تبادر إلى ذهنك أحد هذه الأسئلة الغريبة فليس لكل سؤال جواب.

وهناك مجموعة من الأسئلة ليس لها إجابات قاطعة، فمهما بلغت درجة علمك تجد نفسك عاجزًا أمام أمور يعجز العقل البشري عن تفسيرها.

وتختلف هذه الأسئلة باختلاف المنظور الثقافي لكل شخص.

وفي التقرير هناك أبرز 6 أسئلة محيرة لم تعرف إجاباتها، بحسب موقع «ريديت» الشهير.

السؤال الأول

سؤال متى تقع الساعة؟ من بين الأسئلة التي لا إجابة لها وذلك لأنه من بين الأمور الغيبية فلا أحد يمكنه الرد علي هذا السؤال مهما بلغ من علم، ولكن هناك فقط إشارات تشير إلي اقتراب الساعة.

السؤال الثاني

متى تحدث لحظة الوفاة؟ فالسؤال عن وقت أو أجل وفاة شخص ما، لا يمكن الرد عليه لعدم وجود إجابة.

لأن الاقدار والأعمار لا دخل للبشر فيها، ولا يمكن للإنسان التنبؤ بموعد موته، أو الإجابة علي السؤال المتعلق بموعد موت شخص ما.

السؤال الثالث

ما اللغة الأولى التي تحدث بها البشر؟ وهذا السؤال أيضا من بين الأسئلة التي لا يوجد لها رد منطقي.

الأمر الذي كان سببا في قيام الأكاديمية العلمية الفرنسية بمنع البحث في هذا الموضوع لعدم فائدته ولعدم وجود نتيجة واضحة منه.

السؤال الرابع

هل نحن وحدنا في الكون؟ الإجابة علي هذا السؤال ليست بالأمر السهل.

وإنما تحتاج إلي جهد كبير فلا يمكن الجزم بوجود مخلوقات أخرى في الكون.

فمن الممكن أن تكون الأرض هي المكان الوحيد الذي نشأت عليه الحياة الأولى وربما تلحقها كواكب أخرى.

السؤال الخامس

كيف تعمل الجاذبية؟ من المتعارف عليه هو أن الأشياء ذات الكتلة الكبيرة تجذب الأشياء إلي المدار الخاص بها ولكن ربما فشل العقل البشري في تفسير تلك الظاهرة ومعرفة حقيقة هذه القوة.

السؤال السادس

ما آخر الأعداد الرقمية؟ من المتعارف عليه هو أن رقم 1 هو أول الأعداد، ثم تتبعه بقية الأرقام، ولكن ماذا عن العدد الأخير، فما هو ومن ماذا يتكون لا أحد يعلم.