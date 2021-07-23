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وصفات عيد الأضحي.. طريقة عمل مقلقل اللحم

نيفين عباسaccess_time14 / ذو الحجة / 1442 هـ      23 يوليو 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

طريقة عمل مقلقل اللحم السعودى

المقادير المطلوبة 

كيلو لحم مخلى من العظم مقطع مكعبات

2 حبة بصل مقطع شرائح

حبتين طماطم مقطع مكعبات

2 حبة فلفل أخضر رومى مقطع

قرن فلفل حار مقطع

ملعقة كبيرة من السمن

1ملعقة صغيرة ثوم مفروم ( إختيارية )

ملعقة كبيرة بهار لحم

ملح بحسب الرغبة الكمية

ملعقة صغيرة من الكمون

1 ملعقة صغيرة من الشطة

ملعقة صغيرة من الكزبرة الناعمة

فلفل أسود بحسب الرغبة الكمية

ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم المركزة

ماء

طريقة العمل

نحضر قدر مناسب

ونضع به السمن والبصل ويقلب البصل حتى يذبل

بعد أن يذبل البصل نضع له اللحم والثوم ويحرك جيداً حتى تبدء مرق اللحم فى الخروج

يضاف للحم الفلفل الرومى المقطع والفلفل الأخضر الحار المقطع ويقلب

ثم نقوم بإضافة التوابل ويقلب المزيج

نضع للخليط الطماطم المقطعة والقليل من الماء

ويترك الخليط حتى يتسبك وتنضج اللحمة

بعد تمام نضج اللحم والتأكد من أنه قد نضج تماماً وتجانس مع جميع المكونات

نقوم بغرف اللحم فى طبق التقديم ويقدم

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nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

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