وصفات عيد الأضحي.. طريقة عمل كباب الضأن العراقي

500 جرام لحم ضأن مفروم
150 جرام دهن ضأني
3 ملاعق صغيرة ملح
حفنة من الطماطم الكرز
1 ملعقة كبيرة سماق
3 حبات بصل متوسط
2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم ناعماً
ملعقة كبيرة زيت زيتون
قليل من عصير الليمون
طريقة العمل
نضع دهن ولحم الغنم في وعاء ونضيف الملح ويخلط باليد حتى يتجانس
شكليها حسب الرغبة على سيخ معدني
اشويها على الفحم لمدة 5-7 دقائق حسب درجة الحرارة
أثناء الطهي اقطعي البصل إلى نصفين واطهيه على الفحم مع الطماطم
بمجرد طهي الكباب أخرجيه من الشواية وضعيه يرتاح لبضع دقائق
نخلط البصل مع السماق والبقدونس وزيت الزيتون وعصير الليمون ويقدم مع الكباب وخبز التنور