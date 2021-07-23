وصفات عيد الأضحي.. طريقة عمل القرصان

طريقة عمل القرصان

المقادير المطلوبة لعمل القرصان

كيلو لحم ضأن ( غنم )

2 حبة بصل

6 ملعقة كبيرة من الزيت

خضروات بحسب الرغبة مقطعة

ملح بحسب الرغبة

ملعقة كبيرة بهارات

فلفل أسود ناعم بحسب الرغبة

علبة من صلصة الطماطم المُعلبة الجاهزة

2 علبة من القرصان الجاهز المتوفر بالمخابز أو السوبر ماركت

طريقة عمل قرصان اللحم السعودى

نقوم أولاً بإحضار قدر يتسع للمقادير

نقوم بفرم البصل ناعم

ثم نضع الزيت بالقدر ونضع به البصل

يقلب البصل حتى يذبل ويصبح شفاف اللون

نقوم بغسل اللحم جيداً ثم نضعه للبصل

ثم نقوم بتحريك اللحم والبصل ويغطى ويترك دقائق

نقوم بغسل الخضروات المقطعة المحببة إلينا ونقوم بوضعها بعد تصفيتها إلى خليط اللحم والبصل

يقلب الخليط لمدة 5 دقائق ويغطى ويترك قليلاً حتى تتشرب الخضروات من اللحم

ثم نرفع الغطاء ونضع للخليط التوابل ( الملح والفلفل والبهارات )

تقلب المقادير جيداً حتى تمتزج التوابل مع اللحم والخضروات

ثم تنركها تغلى دقائق حتى تتجانس

ثم نقوم الأن بإضافة الصلصة المُعلبة الجاهزة للخليط وتقلب جيداً

يضاف للخليط بعد الصلصة القليل من الماء ما يكفى لتغطيته للوجه

ويترك المزيج على النار حتى تمام نضج اللحم والخضروات

نقوم بعد ذلك بإحضار قدر أخر

ونضع به مقدار مغرفة إلى إثنين من مرق اللحم

ثم نضع أول طبقة من القرصان بالمرقة حتى نبلله قليلاً

ثم يغطى القرصان بالمرق والخضروات بدون وضع اللحم

تكرر العملية بإحضار طبقة أخرى من القرصان ووضع مرق فوقها وخضروات

ونقوم بتكرار العملية حتى إنتهاء كمية القرصان لدينا

وعند الوصول للطبقة الأخيرة من القرصان نضع على وجهها باقى كمية الخضروات المتبقية وكل كمية اللحم

ثم تترك على النار بعد أن تغطى حتى تمام النضج وتقدم