في عيد الأضحى .. عادات خاطئة مدمرة لصحتك لا بد من الحذر منها

اليوم عيد الأضحى والنحر، إذ يذبح فيه ملايين المسلمين الأضاحي المختلفة.

ويتهافت الكثيرون على تناول اللحوم في الإفطار فور ذبح الأضاحي.

كذلك تعد من طقوس العيد المبارك، ورغم فوائد اللحوم المتعددة إلا أن لها أضرارا ويجب تناولها بحرص شديد، بحسب موقع ألوان.

مخاطر صحية كارثية من تناول اللحوم

– اللحوم بها دهون عالية للغاية وبخاصة اللحوم الضاني، وبالتالي زيادة نسبة الكوليسترول الضار.

والذي يؤدي ارتفاعه للإصابة بانسداد وتصلب الشرايين، وينصح بتناول اللحوم بكميات معتدلة وقليلة الدسم.

– استهلاك اللحوم بكثرة قد يشكل أضرار صحية كارثية وبخاصة لدى مرضى السكري والقلب.

وبسبب الدهون العالية للحم يحدث ارتفاع في نسبة الكوليسترول الضار والذي بدوره يسبب تصلب الشرايين وانسدادها.

وذلك غاية في الخطورة على مرضى السكر لأنهم بطبعهم الكوليسترول لديهم نسبته مرتفعة بالفعل.

وتكون شرايينهم ضيقة وبالتالي حدوث الجلطات، والأمر كذلك بالنسبة لمرضى القلب.

كما ستسبب الكمية العالية من اللحوم في ارتفاع ضغط الدم ما يعرضه للإصابة بالجلطات وضيق التنفس وانقباض الشرايين.

– استهلاك البروتين بنسب عالية مرتبط بهشاشة العظام، ولذلك الاعتدال مطلوب.

كما ينبغي الابتعاد عن تناول الكبدة والمخ لأن بهم أعلى نسبة كوليسترول.

عادات خاطئة يفعلها الكثيرون في عيد الأضحى

– تناول اللحوم يوميًا..

– تناول اللحوم ذات الدهون العالية.

– عدم التنوع في مصادر الأكل.

– عدم ممارسة الرياضة.

– تناول اللحوم الضأن.

– تناول الشوربة الدسمة والرقاق والفتة بكميات كبيرة.

– عدم تناول الخضروات الورقية والألياف.

ونصح «الحوفي» بالاعتدال والتنوع في الطعام بإدخال الخضروات والألياف وضرورة شرب المياه بكثرة.