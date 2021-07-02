طريقة عمل دولسي دي ليتشي كيك

حلوي كريمية وذات لمسة مقرمشة وهي وصفة مثالية بدون خبز ومن أبرز حلويات أمريكا اللاتينية

مقادير الوصفة

جرام صوص دولسي دي ليتشي 397

150 جرام بسكويت

80 جرام زبدة

200 جرام جبنة بيضاء كريمية قابلة للدهن

4 شرائح جيلاتين

200 مل كريمة خفق

طريقة العمل

ضعي ورق الزبدة على قاعدة صينية قابلة للإزالة مقاس 18 سم

افرمي البسكويت مع الزبدة المذابة واخلطيها

ضعي الخليط في القالب ووزعيه حتى تصبح طبقة متساوية ثم اضغطي عليه بظهر الملعقة وضعيه في الثلاجة

ضعي الجيلاتين في الماء البارد لترطيبها لمدة 10 دقائق

يقلب صوص الدولسي دي ليتشي مع الجبن

سخني الكريمة قليلاً دون غليان

ثم أضيفي الجيلاتين المصفى لها وتقلب حتى يذوب

اسكبيها في خليط الجبن واخفقي حتى تمتزج جميع المكونات جيدًا

تصب في القالب وتبرد لمدة 6 ساعات على الأقل

تخرج وتقدم بعد ان تغطي بصوص الدولسي دي ليتشي

طريقة عمل صوص الدولسي دي ليتشي

نقوم بوضع عبوة الحليب المكثف المحلى فى قدر مغمور بالماء

ويترك على نار متوسطة 3 ساعات حتى يصبح كراميل

يرفع من على النار ويترك ليبرد تماماً