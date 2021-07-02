طريقة عمل دولسي دي ليتشي كيك

حلوي كريمية وذات لمسة مقرمشة وهي وصفة مثالية بدون خبز ومن أبرز حلويات أمريكا اللاتينية
مقادير الوصفة
جرام صوص دولسي دي ليتشي 397
150 جرام بسكويت
80 جرام زبدة
200 جرام جبنة بيضاء كريمية قابلة للدهن
4 شرائح جيلاتين
200 مل كريمة خفق
طريقة العمل
ضعي ورق الزبدة على قاعدة صينية قابلة للإزالة مقاس 18 سم
افرمي البسكويت مع الزبدة المذابة واخلطيها
ضعي الخليط في القالب ووزعيه حتى تصبح طبقة متساوية ثم اضغطي عليه بظهر الملعقة وضعيه في الثلاجة
ضعي الجيلاتين في الماء البارد لترطيبها لمدة 10 دقائق
يقلب صوص الدولسي دي ليتشي مع الجبن
سخني الكريمة قليلاً دون غليان
ثم أضيفي الجيلاتين المصفى لها وتقلب حتى يذوب
اسكبيها في خليط الجبن واخفقي حتى تمتزج جميع المكونات جيدًا
تصب في القالب وتبرد لمدة 6 ساعات على الأقل
تخرج وتقدم بعد ان تغطي بصوص الدولسي دي ليتشي
طريقة عمل صوص الدولسي دي ليتشي
نقوم بوضع عبوة الحليب المكثف المحلى فى قدر مغمور بالماء
ويترك على نار متوسطة 3 ساعات حتى يصبح كراميل
يرفع من على النار ويترك ليبرد تماماً