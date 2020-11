موهبة برشلونة “بيدري” يسفتز ريال مدريد بتصريحٍ غريبٍ

قال مهاجم برشلونة الواعد بيدري لوبيز إنه يشكر مسئول ريال مدريد الذي رفض التوقيع معه قبل سنوات عندما أجرى اختبارات في النادي الملكي العاصمي.

وأجرى بيدري (17 عامًا) مقابلة خاصة مع إذاعة “كادينا سير” الإسبانية، كشف من خلالها عن عديد الأمور والكواليس في مسيرته الرياضية التي انتهت به حاليًا مع برشلونة.

“خضعت للاختبارات في فريق شباب ريال مدريد لمدة أسبوع. بعد ذلك أخذوني إلى المكتب وأخبروني أنني لا أمتلك الجودة الكافية”، هكذا بدأ اللاعب الشاب الحديث لبرنامج لارجيرو الذي يُبث على إذاعة “كادينا سير”.

وأضاف: “ينبغي أن أشكر الشخص الذي رفضني وأخبرني بذلك، فأنا الآن في النادي الذي لطالما أحببته. ارتداء قميص ريال مدريد كان ليبدو غريبًا لأنني دائمًا ما أردت قميص برشلونة”.

عن مزاملة ليونيل ميسي في هذا العمر الصغير، يقول بيدري: “أكثر ما يفاجئني حيال ميسي هو ما يفعله في التدريبات، إنه مثل أوليفر وبنجي (شخصيات كارتونية في مسلسل كابتن تسوباسا) لكن ما يميزه عنهم أنه حقيقي، اعتقد أن أكبر جائزة منحتها لي الحياة هي اللعب بجوار ميسي”.

ظهر بيدري لأول مرة على مستوى فئة الكبار بعمر 16 عامًا مع لاس بالماس تحت إشراف المدرب بيبي ميل، وكان ذلك في أغسطس عام 2019 ضد هويسكا، وبعد أن سجل في مرمى خيخون بات أصغر مُسجّل في تاريخ النادي.

وقدّم صانع الألعاب الأنيق موسمًا قويًا مع لاس بالماس في 2029-2020 عندما خاض 37 مباراة مُسجلًا 4 أهداف ومُساهمًا بـ 7 تمريرات حاسمة إلى زملائه، قبل أن يخطفه برشلونة فقط برسوم مالية بلغت 5 ملايين يورو الصيفية الفائتة.

يتميز بيدري بالبراعة التكتيكية التي تلائم برشلونة، فلعب على يسار الهجوم وعلى اليمين وفي دائرة المنتصف في المركز رقم “10”. ما يجعلنا بصدد موهبة غير اعتيادية قد تنهض بالنادي مُجددًا بشراكة هجومية مع أنسو فاتي وترينكاو.

Pedri's 1️⃣st goal for Barça. Barça's youngest 1st team buy in the history of the club and he is justifying it match after match.@Pedri 🔵🔴 pic.twitter.com/kcDcaGwrIM

— Zëus ❄️ (@Zeusciffer) November 12, 2020