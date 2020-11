فيديو: رسائل “واتساب مُسرّبة” تكشف عقلية رونالدو

في عام 2019 تعرض يوفنتوس بقيادة نجمه كريستيانو رونالدو إلى الهزيمة في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام أتلتكو مدريد الإسباني بهدفين نظيفين، وحينها ظن الجميع أن الأمر قد انتهى.

لكن بوجود لاعبين بقيمة رونالدو في الفريق الإيطالي، فإن الأمور لا تزال قائمة، خاصة أن صاروخ ماديرا قد توعد خصمه السابق في الملاعب الإسبانية بالرد في الإياب بتورينو.

جميعنا نتذكر ما حدث في تلك المناسبة عندما سجّل رونالدو ثلاثية تاريخية في شباك الروخيبلاكونس قاد بهم يوفنتوس إلى الدور التالي من المسابقة وسط احتفاء غير اعتيادي من الجميع.



يكشف باتريس إيفرا، وهو زميل سابق لرونالدو في مانشستر يونايتد الإنجليزي، إذ تزاملا 3 مواسم من 2006 إلى 2009، عن نص الرسائل المتبادلية بينهما قبل موقعة الإياب أمام أتلتكو مدريد.

ونشر الظهير الأيسر المخضرم الذي لعب أيضًا لفائدة يوفنتوس قبل 4 سنوات، في منصة التواصل الاجتماعي “انستجرام” صورة لحديثه مع رونالدو وتحفيزه إياه على إنقاذ اليوفي من الإقصاء.

يبدأ إيفرا الحديث: “أخي أنا أعول عليك في العودة إلى دوري أبطال أوروبا، لم ينتابني الشك حيالك أبدًا، الناس تهزأ بي في كل مرة تخسر فيها أو يخسر يوفنتوس”.

فيرد رونالدو: “أعلم، سنتأهل في هذه المباراة يا أخي، سندمرهم في ملعبنا”.

يقول إيفرا في تعليقه على الصورة، إن المحادثة جرت بينهما قبل المباراة بخمسة أيام، إذ يرى أن رونالدو هو الأفضل في العالم، ومُشيدًا بعقليته”.

⏪ Throwback to when Juventus needed three goals against Atletico Madrid…

So Cristiano Ronaldo gave them three goals against Atletico Madrid 😎🐐pic.twitter.com/MDVTs9GxRs

— Goal (@goal) March 14, 2020