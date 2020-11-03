طريقة عمل كيكة الليمون الحامض

البلاد – نيفين عباس

الليمون من النكهات الرائعة والمميزة والغنية بالفيتامينات المناسبة للأجواء الشتوية

ولعل أفضل وصفة يمكن أن تقديمها لأسرتك هي كيك الليمون الغني بنكهة الليمون والزبدة

المقادير اللازمة

2 كوب دقيق

عصير حبة ليمون حامض أخضر

بشر 2 حبة ليمون حامض أخضر

كوب ونصف سكر بودرة

4 حبات بيض

ملعقة صغيرة فانيليا

ملعقة كبيرة بيكينج بودر

نصف كوب زبدة مذوبة

طريقة العمل

يخفق البيض والسكر وعصير الليمون والفانيليا حتي يتضاعف حجمه

يضاف لهم بشر الليمون والدقيق والبيكينج بودر ويقلب

يضاف لهم الزبدة ويقلب برفق

يوضع الخليط في قالب كيك

ثم تخبز الكيكة في فرن متوسط الحرارة حتي تمام النضج

تخرج وتترك لتبرد

ثم تزين بحسب الرغبة وتقدم