المرأه صحة و عافية

طريقة عمل كيكة الليمون الحامض

نيفين عباسaccess_time18 / ربيع اﻷول / 1442 هـ       3 نوفمبر 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – نيفين عباس

الليمون من النكهات الرائعة والمميزة والغنية بالفيتامينات المناسبة للأجواء الشتوية

ولعل أفضل وصفة يمكن أن تقديمها لأسرتك هي كيك الليمون الغني بنكهة الليمون والزبدة

المقادير اللازمة

2 كوب دقيق
عصير حبة ليمون حامض أخضر
بشر 2 حبة ليمون حامض أخضر
كوب ونصف سكر بودرة
4 حبات بيض
ملعقة صغيرة فانيليا
ملعقة كبيرة بيكينج بودر
نصف كوب زبدة مذوبة

طريقة العمل

يخفق البيض والسكر وعصير الليمون والفانيليا حتي يتضاعف حجمه
يضاف لهم بشر الليمون والدقيق والبيكينج بودر ويقلب
يضاف لهم الزبدة ويقلب برفق
يوضع الخليط في قالب كيك
ثم تخبز الكيكة في فرن متوسط الحرارة حتي تمام النضج
تخرج وتترك لتبرد
ثم تزين بحسب الرغبة وتقدم

« وللمزيد من الوصفات والتعرف على طرق عمل حلويات واطباق سهلة وسريعة بالصور إضغط هنا »

نيفين عباس

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *