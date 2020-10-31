المرأه صحة و عافية

طريقة عمل لفائف الأشباح بالكفتة

نيفين عباسaccess_time15 / ربيع اﻷول / 1442 هـ      31 أكتوبر 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – نيفين عباس

نقدم لكِ وصفة مميزة لعمل لفائف الكفتة بشكل مميز ومرح للأطفال

المقادير اللازمة

لفة من عجين الباف باستري
نصف كيلو لحم مفروم
بقدونس مفروم
بصلة كبيرة بيضاء مفرومة
ملح وفلفل وكزبرة جافة
بهارات كفتة
خليط بيض وحليب لدهن وجه اللفائف

طريقة العمل

تطحن اللحم مع الملح والفلفل والكزبرة وبهارات الكفتة والبقدونس والبصل حتي تصبح ناعمة قليلاً
تشكل العجين لكفتة متوسطة الحجم
تحمر الكفتة في قليل من الزيت والزبدة حتي تصبح ذهبية اللون
ثم تخرج وتترك جانباً
نحضر العجين
يقطع بأحجام مناسبة لحجم الكفتة
تلف كل قطعة من الكفتة بالعجين
بواسطة سكين، نقوم بعمل فتحات بين كل قطعة من العجين للحصول علي شكل الأشباح
تنقل الحبات في صينية بها ورق خبز
تدهن بخليط الحليب والبيض
تخبز في الفرت حتي تمام النضج
ثم تخرج وتقدم ساخنة أو دافئة

« وللمزيد من الوصفات والتعرف على طرق عمل حلويات واطباق سهلة وسريعة بالصور إضغط هنا »

نيفين عباس

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

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