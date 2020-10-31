طريقة عمل لفائف الأشباح بالكفتة

البلاد – نيفين عباس

نقدم لكِ وصفة مميزة لعمل لفائف الكفتة بشكل مميز ومرح للأطفال

المقادير اللازمة

لفة من عجين الباف باستري

نصف كيلو لحم مفروم

بقدونس مفروم

بصلة كبيرة بيضاء مفرومة

ملح وفلفل وكزبرة جافة

بهارات كفتة

خليط بيض وحليب لدهن وجه اللفائف

طريقة العمل

تطحن اللحم مع الملح والفلفل والكزبرة وبهارات الكفتة والبقدونس والبصل حتي تصبح ناعمة قليلاً

تشكل العجين لكفتة متوسطة الحجم

تحمر الكفتة في قليل من الزيت والزبدة حتي تصبح ذهبية اللون

ثم تخرج وتترك جانباً

نحضر العجين

يقطع بأحجام مناسبة لحجم الكفتة

تلف كل قطعة من الكفتة بالعجين

بواسطة سكين، نقوم بعمل فتحات بين كل قطعة من العجين للحصول علي شكل الأشباح

تنقل الحبات في صينية بها ورق خبز

تدهن بخليط الحليب والبيض

تخبز في الفرت حتي تمام النضج

ثم تخرج وتقدم ساخنة أو دافئة