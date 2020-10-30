هل يكره حقًا كريم بنزيمة اللعب بجوار فينيسيوس جونيور؟

أثار بنزيمة الجدل بعد لقطته ضد فينيسيوس بمباراة جلادباخ..

في أروقة ريال مدريد هذه الأيام، لا شيء يعلو فوق صوت انتقادات كريم بنزيمة لزميله فينيسيوس جونيور بين شوطي لقاء بوروسيا مونشنجلادباخ بدوري الأبطال.

فالتقطت كاميرات “تيلي فوت” بنزيمة يتحدث إلى مواطنه قائلًا بإنه لا ينبغي التمرير إلى فينيسيوس لأنه على حد وصفه يلعب ضد ريال مدريد.

هذه اللقطة انتشرت بشكل موّسع في الأوساط الرياضية العالمية، وبين مشجعي النادي الملكي بالأخص، وانقسموا بين مؤيد ومعارض لبنزيمة.

Karim Benzema tells Ferland Mendy not to pass to Vinicius Jr at half-time during last night’s game between Gladbach & Real Madrid: “Brother don’t play to him. On my mother’s life. He is playing against us.” pic.twitter.com/zmpciQRgAV — Get French Football News (@GFFN) October 28, 2020

لا سيما أن بنزيمة يعتبر مثلًا أعلى للمراهق البرازيلي، الذي يراقبه عن كثب ليكتسب الخبرات اللازمة، للسير على نهجه بالقميص الأبيض.

يومية “آس” الإسبانية قالت في تقرير لها إن كلا اللاعبان تحدثا بصفة ودّية وأغلقا ملف التوبيخ الذي حدث الثلاثاء الماضي بملعب بوروسيا بارك.

لكن هل بالفعل يكره كريم بنزيمة اللعب بجوار فينيسيوس جونيور كما أُشيع في الصحافة؟ الإجابة ستكون عبر لغة الأرقام التي لا تعرف الكذب.

في الحقيقة فإن الأرقام ستدحض هذه النظرية تمامًا، إذ يتضح أن اللاعبا مندمجان في الملعب سويًا أكثر من أي ثنائي آخر في قائمة الفريق.

تشير الإحصاءات إلى أن بنزيمة وفينيسيوس تزاملا خلال 71 لقاء خلال الموسمين المنصرمين والشهر الأول من الموسم الحالي.

مرر بنزيمة الكرة إلى فينيسيوس 177 مرة كأثر من يتبادل معه الكرات، بينما مرر فيني بدوره 145 كرة إلى بنزيمة، ومنحه 3 تمريرات حاسمة.

يبدو أن شُح خبرات اللاعب الشاب قد تسببت في إحداث فجوة لحظية مع شريكه المخضرم، فهما كما لا يخفى على أحد في الفريق، صديقان.

قال المدرب زيدان إن تلك الأمور تحدث دائمًا في الميدان، وقلل من إمكانية تفاقمها لخصام بينهما. ستكون العدسات مُركزّة عليهما يوم السبت أمام هويسكا.

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