هل يكره حقًا كريم بنزيمة اللعب بجوار فينيسيوس جونيور؟

في أروقة ريال مدريد هذه الأيام، لا شيء يعلو فوق صوت انتقادات كريم بنزيمة لزميله فينيسيوس جونيور بين شوطي لقاء بوروسيا مونشنجلادباخ بدوري الأبطال.

فالتقطت كاميرات “تيلي فوت” بنزيمة يتحدث إلى مواطنه قائلًا بإنه لا ينبغي التمرير إلى فينيسيوس لأنه على حد وصفه يلعب ضد ريال مدريد.

هذه اللقطة انتشرت بشكل موّسع في الأوساط الرياضية العالمية، وبين مشجعي النادي الملكي بالأخص، وانقسموا بين مؤيد ومعارض لبنزيمة.

Karim Benzema tells Ferland Mendy not to pass to Vinicius Jr at half-time during last night’s game between Gladbach & Real Madrid: “Brother don’t play to him. On my mother’s life. He is playing against us.” pic.twitter.com/zmpciQRgAV

— Get French Football News (@GFFN) October 28, 2020