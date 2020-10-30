مورينيو ينتقد تراجع أداء ميسي ورونالدو.. والسبب؟

على إثر مردوده السيء أمام أنتويرب البلجيكي في مسابقة الدوري الأوروبي، دافع مدرب توتنهام جوزيه مورينيو عن لاعبه الويلزي جاريث بيل بطريقة مثيرة للجدل.

وانقاد السبيرز سهرة الخميس إلى هزيمة بهدفٍ نظيفٍ أمام أنتويرب الذي لعب في ميدانه بوزينستاديون، ليتصدر المجموعة بست نقاط، ويتراجع الإنجليزي للوصافة.

بدأ جاريث بيل (31 عامًا) الذي يلعب مُعارًا من ريال مدريد الإسباني، المباراة من الدقيقة الأولى ولم يقدم شيئًا يُذكر حتّى خروجه في منتصف الشوط الثاني.

وإجمالًا خاض 3 مباريات منذ عودته إلى توتنهام طليعة هذا الموسم، وفشل في التسجيل أو تقديم أي تمريرة حاسمة، ما فتح أبواب انتقادات الصحافة ضده.

خرج مورينيو مُدافعًا عن بيل في المؤتمر الصحفي عقب المباراة قائلًا: “سأقول لكم شيئًا، من هو اللاعب الذي لا يزال يحتفظ بمستواه منذ سبع سنوات للآن؟”.

👏 "Look at Ronaldo and Messi – they transform their qualities into other areas." 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Jose Mourinho on @GarethBale11 being a different player to 7 years ago. pic.twitter.com/bt0t98piZV — SPORF (@Sporf) October 30, 2020

وأضاف المدرب البرتغالي: “انظر إلى أداء ميسي ورونالدو، وقارنهم بما كانوا عليه قبل سبع سنوات، إنهم الأن في مناطق مختلفة، وبواجبات مختلفة”.

وأردف: “هذا لأنهم اكتشفوا جوانب مغايرة في طريقة اللعب لمساعدة زملائهم في الملعب، إنه يحدث مع اللاعبين عادة وحدث مع بيل أيضًا، لقد تغير”.

يحتل توتنهام المركز الخامس في لائحة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 11 نقطة، ويلعب سهرة الأحد المقبل أمام برايتون في العاصمة لندن.

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