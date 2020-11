مورينيو ينتقد تراجع أداء ميسي ورونالدو.. والسبب؟

على إثر مردوده السيء أمام أنتويرب البلجيكي في مسابقة الدوري الأوروبي، دافع مدرب توتنهام جوزيه مورينيو عن لاعبه الويلزي جاريث بيل بطريقة مثيرة للجدل.

وانقاد السبيرز سهرة الخميس إلى هزيمة بهدفٍ نظيفٍ أمام أنتويرب الذي لعب في ميدانه بوزينستاديون، ليتصدر المجموعة بست نقاط، ويتراجع الإنجليزي للوصافة.

بدأ جاريث بيل (31 عامًا) الذي يلعب مُعارًا من ريال مدريد الإسباني، المباراة من الدقيقة الأولى ولم يقدم شيئًا يُذكر حتّى خروجه في منتصف الشوط الثاني.

وإجمالًا خاض 3 مباريات منذ عودته إلى توتنهام طليعة هذا الموسم، وفشل في التسجيل أو تقديم أي تمريرة حاسمة، ما فتح أبواب انتقادات الصحافة ضده.

خرج مورينيو مُدافعًا عن بيل في المؤتمر الصحفي عقب المباراة قائلًا: “سأقول لكم شيئًا، من هو اللاعب الذي لا يزال يحتفظ بمستواه منذ سبع سنوات للآن؟”.

