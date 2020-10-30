طريقة عمل كيكة الوحش

البلاد – نيفين عباس

بالتأكيد لا تكتمل سفرتك إلا مع وجود كعكة مميزة الشكل وكذلك الطعم !

المقادير اللازمة

علبة خليط كعكة الشوكولاتة

ماء وزيت نباتي وبيض كما هو مطلوب على علبة خليط الكيك

كريمة مخفوقة بيضاء

لون طعام أسود

لون طعام أخضر

2 قطعة من عرق السوس بخيوط سوداء

طريقة العمل

سخني الفرن إلى 350 درجة فهرنهايت

اصنعي الكيك واخبزيه وفقًا للتوجيهات الموضحة على العلبة

تخبز حتي تمام النضج

ثم تنقل إلى رف التبريد حوالي ساعة

توضع الكعكة بحيث يكون الوجه السفلي للأعلى على طبق كبير مغطي بورق الألمنيوم

ارفعي 2 ملاعق كبيرة من الكريمة البيضاء من واتركيها جانبا

أزيلي ثلث كريمة التزيين حوالي نصف كوب إلى وعاء صغير وتلون باللون الأسود وتترك جانبا

يلون باقي الكريمة المتبقي باللون الأخضر

تغطي جوانب وأعلى الكيك بكريمة التزيين الخضراء

باستخدام كريمة التزيين المتبقية البيضاء والسوداء قومي بتحديد ملامح الوجه المتبقية

وزعي كريمة التزيين السوداء داخل الخطوط العريضة لملء الشعر

ثم قومي برسم الفم بواسطة العرق سوس

تبرد الكيك وتقدم