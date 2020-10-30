أسباب غير متوقعة للإصابة بمرض السكري ..انتبه لها!

يعد السكري من الأمراض الأكثر انتشارا في العالم، ويرتبط بأسباب مختلفة، وقد كشفت الدراسات أن هناك أسباب غير متوقعة تسبب الإصابة بالسكري ومن أبرزها:
1/ الاستخدام اليومي والمتكرر لغسول الفم، حيث أشارت الدراسات أن المبالغة في ذلك تقضي على بكتيريا الفم التي تساعد على تكسير النترات الموجودة في الطعام، ولفتت إلى ان عدم إتمام هذه العملية يمكن أن يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالسكري.
2/ الأنفلونزا وهو اكتشاف صادم حيث تبين من خلال أحد الأبحاث أن الإصابة المتكررة بهذا المرض يمكن أن تؤدي إلى المعاناة من الأول من السكري، وتم تفسير ذلك بأن الفيروس يسبب نمو عدد من الخلايا الالتهابية التي يمكنها تدمير الخلايا المنتجة للأنسولين.
3/ اضطرابات النوم يمكن ما يسمى انقطاع النفس النومي أن يسبب أيضا المعاناة من السكري بنوعية الأول والثاني، كذلك وجد باحثون صلة بين هذه المشكلة ومقاومة الجسم للأنسولين، ولهذا نبهوا إلى ضرورة استشارة الطبيب الاختصاصي في حال المعاناة من الشخير أثناء النوم، أو من الاستيقاظ مع الشعور بألم غير مبرر في الرأس أو من التعب وتقلب المزاج نهارا.