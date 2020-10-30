أسباب غير متوقعة للإصابة بمرض السكري ..انتبه لها!

العدد 23157 الخميس 12 ربيع الأول 1442 هـ 10/30/2020 أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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