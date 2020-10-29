ميسي يزاحم رونالدو ويصبح “رابعًا” في قائمة هدّافي التاريخ

ميسي يسجل في أرضية يوفنتوس ويصبح رابعًا خلف رونالدو في القائمة..

لعب ليونيل ميسي دورًا بارزًا في فوز فريقه برشلونة سهرة الأربعاء أمام يوفنتوس في ملعب أليانز ستاديوم، لحساب الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال أوروبا.

إذ سجّل هدفًا من علامة الجزاء في الأمتار الأخيرة من اللقاء، ليؤكد فوز النادي الكاتالوني بهدفين مقابل لا شيء، مُعتليًا صدارة المجموعة بانتصارين متتاليين.

7⃣0⃣ group stage goals for Leo Messi. No player in history has scored more…#UCL pic.twitter.com/oL5wz2UiKz — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 28, 2020

النجم الأرجنتيني البالغ من العمر 33 عامًا، وصل إلى هدفه رقم 721 مع برشلونة في جميع المسابقات، ليتخطى رقم الألماني جيرد مولر في ترتيب هدّافي تاريخ كرة القدم.

قفز ميسي إلى الترتيب الرابع في اللائحة، بفارق 21 هدفًا فقط عن رونالدو صاحب الترتيب الثاني، في القائمة التي يتصدرها الأسطورة البرازيلية بيليه.

إليكم ترتيب المراكز العشرة الأولى في قائمة هدّافي تاريخ كرة القدم.

10- فرندرتش/ 554 هدفًا

9- فرنك ديـك/ 558 هدفًا

8- أوزيـــبـــيو/ 615 هدفًا

7- بــيكـــــان / 636 هدفًا

6- بوشـكاش/ 706 هدفًا

5- متــــولـــر / 720 هدفًا

4- مـيســــي/ 721 هدفًا

3- روماريــــو / 734 هدفًا

2- رونـالـــدو / 742 هدفًا

1- بيــلـيــــه / 767 هدفًا

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