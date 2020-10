ميسي يزاحم رونالدو ويصبح “رابعًا” في قائمة هدّافي التاريخ

لعب ليونيل ميسي دورًا بارزًا في فوز فريقه برشلونة سهرة الأربعاء أمام يوفنتوس في ملعب أليانز ستاديوم، لحساب الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال أوروبا.

إذ سجّل هدفًا من علامة الجزاء في الأمتار الأخيرة من اللقاء، ليؤكد فوز النادي الكاتالوني بهدفين مقابل لا شيء، مُعتليًا صدارة المجموعة بانتصارين متتاليين.

7⃣0⃣ group stage goals for Leo Messi. No player in history has scored more…#UCL pic.twitter.com/oL5wz2UiKz

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 28, 2020