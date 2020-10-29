المصري محمد الكشاشي يقترب من شراء بيرنلي الإنجليزي

تحدتث تقارير إعلامية في السويعات الأخيرة عن عرض تقدم به رجل الأعمال المصري محمد الكشاشي لشراء نادي بيرنلي الإنجليزي لكرة القدم.

الكشاشي (41 عامًا) يسعى لدخول عالم الرياضة عبر بوابة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن اشتهر في صناعة المواد الغذائية في الأعوام الأخيرة.

تخرّج من الجامعة الأمريكية بالقاهرة بدرجة البكالريوس في تجارة وإدارة الأعمال، إضافة إلى ماجستير في الإدارة من جامعة IE Business School بمدريد.

يمتلك رجل الأعمال المصري الشاب حاليًا مجموعة “ثينك فود” التي تدير سلسلة مطاعم في الإمارات العربية المتحدة وبعض البلدان في أوروبا.

Burnley are on the verge of being taken over in a deal worth around £200m by Egyptian businessman Mohamed El Kashashy. — Sky Sports News (@SkySportsNews) October 29, 2020

وتولى الكشاشي من قبل وظائف إدارية مرموقة، كمدير مساعد للمبيعات في شركة كوكاكولا، ويتخذ من مدينة لندن مقرًا للمعيشة رفقة عائلته.

يذكر تقرير من يومية “ديلي ميل” الإنجليزية، أن الكشاشي سيتقدم بعرض يقارب 200 مليون جنيه استرليني للاستحواذ على ملكية بيرنلي.

لكن ينبغي أولًا أن يجتاز اختبارات رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز التي ستستفسر عن أرصدته وأصول ممتلكاته، قبل نقل الإدارة والملكية إليه.

يُقال إن المفاوضات لشراء النادي المشهور بالكلاريتس -وهو نوع خمر فرنسي جاء منه ألوان القميص-ممتدة منذ عام تقريبًا بين الكشاشي ومُلّاك النادي.

ويتولى المحامي الرياضي الشهير كريس فارنيل، عملية نقل ملكية بيرنلي إلى الكشاشي، الذي وعد المدرب سين دايتش بإنفاق هائل في سوق الانتقالات.

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