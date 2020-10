احتفالية في الصين باستقالة بارتوميو من رئاسة برشلونة

نظمّت رابطة مشجعي برشلونة في دولة الصين الشعبية احتفالية بمناسبة استقالة بارتوميو من رئاسة النادي الكاتالوني.

تمتلك الصين وحدها قرابة 15% من مشجعي برشلونة حول العالم، بعدد يقارب نحو 50 مليون مُشجع، ما يجعلها بقعة غير اعتيادية بالنسبة للنادي.

وقدّم جوزيب ماريا بارتوميو استقالته الثلاثاء الماضي مع كامل مجلس إدارته، بعد تزايد الضغط من قبل المشجعين وأعضاء الجمعية العمومية بالنادي.

President Josep Maria Bartomeu announces the resignation of the FC Barcelona Board of Directors. pic.twitter.com/Xr9pBoUzHM

