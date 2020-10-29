احتفالية في الصين باستقالة بارتوميو من رئاسة برشلونة

استقالة بارتوميو يصل صداها إلى الصين..

نظمّت رابطة مشجعي برشلونة في دولة الصين الشعبية احتفالية بمناسبة استقالة بارتوميو من رئاسة النادي الكاتالوني.

تمتلك الصين وحدها قرابة 15% من مشجعي برشلونة حول العالم، بعدد يقارب نحو 50 مليون مُشجع، ما يجعلها بقعة غير اعتيادية بالنسبة للنادي.

وقدّم جوزيب ماريا بارتوميو استقالته الثلاثاء الماضي مع كامل مجلس إدارته، بعد تزايد الضغط من قبل المشجعين وأعضاء الجمعية العمومية بالنادي.

President Josep Maria Bartomeu announces the resignation of the FC Barcelona Board of Directors. pic.twitter.com/Xr9pBoUzHM — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 27, 2020

وتولى كارليس توسكيتس مسئولية رئاسة برشلونة بصفة مؤقتة أقصاها ثلاثة أشهر، لحين موعد الانتخابات الرئاسية القادمة طليعة العام المقبل.

بعد أن شهد النادي في عهده انحرافات إدارية ورياضية، أخيرًا اغتبطت الجماهير في أرجاء العالم بـ استقالة بارتوميو وهذه المرة وصلت إلى الصين.

فذكرت يومية “دونجيدي” الصينية المختصة في كرة القدم، أن رابطة مشجعي برشلونة في مدينة شينزين أقاموا احتفالية ضخمة الخميس.

بدوره عاد برشلونة من ميدان يوفنتوس أمس الأربعاء بفوزْ قوامه هدفين نظيفين لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

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