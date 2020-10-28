رونالدو يصف فحوصات كورونا بـ “الهراء” بعد إيقافه عن مباراة برشلونة

رونالدو يغيب رسميًا عن مباراة البارسا..

تأكد رسميًا غياب الدولي البرتغالي ومهاجم يوفنتوس الإيطالي كريستيانو رونالدو عن مواجهة فريقه أمام برشلونة سهرة الأربعاء في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف اليوفي نظيره الكاتالوني لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات في أعرق المسابقات الأوروبية، على أرضية ملعب أليانز ستاديوم بمدينة تورينو.

رونالدو (35 عامًا) سيغيب عن مواجهة خصمه القديم ليونيل ميسي بسبب إصابته بفيروس كورونا منتصف الشهر الحالي، إذ لا تزال عينة فحوصاته إيجابية.

ونشر رونالدو رسالة تحفيزية لزملائه في الفريق عبر منصة “انستجرام” قال من خلالها: “أشعر بصحة جيدة، فورزا يوفنتوس”.

قبل أن يلحق تعليقًا أثار الجدل في الأوساط الرياضية، وفي عموم إيطاليا بعد أن كتب: “فحوصات كورونا ما هي إلا هراء”.

Cristiano Ronaldo has slammed testing as "bullsh*t" after testing positive for coronavirus for a third time this week. 😬 https://t.co/9UMjkLSF4X — SPORTbible (@sportbible) October 28, 2020

وردًا على ما قاله رونالدو عن فحوصات فيروس كورونا، سخر عالم الفيروسات الإيطالي المعروف بوريوني قائلًا:

“فلنرحب بزميلنا رونالدو في فريقنا الخاص بمكافحة الفيروسات، سيكون مفيدًا لنا ف المباراة القادمة ضد فريق أطباء العيون”.

تسببت إصابة أفضل لاعب في العالم 5 مرات في تغيبه عن مباريات يوفنتوس الأخيرة، إذ تعثر الفريق في مباراتين بنتيجة 1-1 بمسابقة الدوري.

بينما سجّل قبل الإصابة بالفيروس 3 أهداف خلال جولتين من مسابقة الدوري الإيطالي في مرمى روما وسامبدوريا.

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