رونالدو يصف فحوصات كورونا بـ “الهراء” بعد إيقافه عن مباراة برشلونة

تأكد رسميًا غياب الدولي البرتغالي ومهاجم يوفنتوس الإيطالي كريستيانو رونالدو عن مواجهة فريقه أمام برشلونة سهرة الأربعاء في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف اليوفي نظيره الكاتالوني لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات في أعرق المسابقات الأوروبية، على أرضية ملعب أليانز ستاديوم بمدينة تورينو.

A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano) on Oct 28, 2020 at 5:27am PDT

رونالدو (35 عامًا) سيغيب عن مواجهة خصمه القديم ليونيل ميسي بسبب إصابته بفيروس كورونا منتصف الشهر الحالي، إذ لا تزال عينة فحوصاته إيجابية.

ونشر رونالدو رسالة تحفيزية لزملائه في الفريق عبر منصة “انستجرام” قال من خلالها: “أشعر بصحة جيدة، فورزا يوفنتوس”.

قبل أن يلحق تعليقًا أثار الجدل في الأوساط الرياضية، وفي عموم إيطاليا بعد أن كتب: “فحوصات كورونا ما هي إلا هراء”.

Cristiano Ronaldo has slammed testing as "bullsh*t" after testing positive for coronavirus for a third time this week. 😬 https://t.co/9UMjkLSF4X

— SPORTbible (@sportbible) October 28, 2020