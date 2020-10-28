تهديدات بالقتل لبيكفورد بسببب تدخله ضد فان دايك

اضطر حارس مرمى إيفرتون، جوردان بيكفورد إلى الاستعانة بشركة أمن خاصة، بعد تلقيه تهديدات بالقتل إثر تسببه في إصابة مدافع ليفربول فيرجيل فان دايك.

وتدخّل الحارس الإنجليزي على قدم فان دايك في ديربي الميرسيسايد منتصف أكتوبر الحالي، ما تسبب في إصابته بقطع في الرباط الصليبي وانتهاء موسمه.

Jordan Pickford and his wife have hired bodyguards after the pair have received death threats following his challenge on Virgil van Dijk… 😱 #LFC #EFC #EvertonFC #Liverpool pic.twitter.com/AICQDqMZUO — GiveMeSport (@GiveMeSport) October 28, 2020

افتقد ليفربول بدوره إلى خدمات أفضل لاعبيه غير القابلين للتعويض، ما قد يضع موسم الفريق في خطر، خاصة بعد تقديم مستويات دفاعية هشة بالمباريات الأخيرة.

الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم لم ير ضرورة لعقاب بيكفورد حتّى بعد أن تقدم ليفربول بالتماس لإيقافه بسبب خطورة الإصابة، وارتأى أنه تدخل عفوي غير مُتعمّد.

يبتعد ملعب ليفربول أنفيلد بمسافة أقل من واحد كيلو متر عن ملعب إيفرتون جوديسون بارك، وفي الأساس لا يوجد فريقين في المدينة غير ليفربول وإيفرتون.

Liverpool x Everton.

Anfield x Goodison Park. Que imagem! pic.twitter.com/XdZwPHVKAw — Futmais (@futtmais) March 9, 2018

ما يجعل المنافسة بين الجماهير بالمدينة مشتعلة لأقصى الحدود، والتاريخ يخبرنا بحوادث ومشاجرات عديدة وقعت بين المعسكرين الأحمر والأزرق.

بينما انتقلت العدوى إلى الملاعب بين اللاعبين، إذ يعتبر ديربي الميرسيسايد الأكثر حصولًا على البطاقات الحمراوات من بين جميع ديربيات إنجلترا.

يقول جوردان بيكفورد بحسب ما تناقلته الصحافة الإنجليزية إنه تلقّى تهديدات بالقتل بعد إعلان ليفربول عن إصابة فيرجيل فان دايك بقطع في الرباط الصليبي.

وذكرت يومية “ديلي ميل” البريطانية أن الحارس الشاب استعان بالفعل بشركة أمن خاصة لحمايته وعائلته، خاصة أنه يقطن في نفس المدينة مع الأشخاص الذين هددوه.

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