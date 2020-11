تهديدات بالقتل لبيكفورد بسببب تدخله ضد فان دايك

اضطر حارس مرمى إيفرتون، جوردان بيكفورد إلى الاستعانة بشركة أمن خاصة، بعد تلقيه تهديدات بالقتل إثر تسببه في إصابة مدافع ليفربول فيرجيل فان دايك.

وتدخّل الحارس الإنجليزي على قدم فان دايك في ديربي الميرسيسايد منتصف أكتوبر الحالي، ما تسبب في إصابته بقطع في الرباط الصليبي وانتهاء موسمه.

Jordan Pickford and his wife have hired bodyguards after the pair have received death threats following his challenge on Virgil van Dijk… 😱 #LFC #EFC #EvertonFC #Liverpool pic.twitter.com/AICQDqMZUO

