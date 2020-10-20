تحديد موعد “عودة هازارد” إلى الملاعب

هازارد لم يقنع في موسمه الأول مع الميرنجي..

ذكر تقرير من يومية “ماركا” الإسبانية إن عودة هازارد إلى المشاركة مع فريقه ريال مدريد، قد تطول إلى ما بعد فترة الراحة المقبلة بالليجا في أواخر نوفمبر المقبل.

وعانى هازارد (28 عامًا) من ويلات الإصابات منذ الالتحاق بصفوف ريال مدريد صيفية 2020 قادمًا من تشيلسي الإنجليزي برسوم فاقت 100 مليون يورو.

عودة هازارد لم تُحدد بدقة بعد من قبل أطباء النادي، لكن تقرير “ماركا” أشار إلى أن الضربة في كاحله الأيمن أكبر من المتوقع، وأن اللاعب يحتاج إلى وقت أطول.

🗣 "Hazard’s injury was more serious than first thought" The Belgian is still sidelined 🤕 Zidane has been speaking ahead of @realmadriden's return to #UCL action 👇https://t.co/jqP3Bz3HKb pic.twitter.com/QTUJEbEGV2 — MARCA in English (@MARCAinENGLISH) October 20, 2020

مدرب الفريق، زين الدين زيدان، قال في المؤتمر الصحفي لمباراة شاختار دونستك بافتتاحية الأبطال: “لقد وصلت الإصابة إلى مستوى أعلى مما كنا نظن”.

ما يعني أن هازارد سيكمل عامًا من دون أن يبدأ في التشكيلة الأساسية لفائدة ريال مدريد، منذ أن تلقى الضربة من توماس مونييه العام الماضي في كاحله.

من المرجح كذلك أن يغيب النجم الدولي البلجيكي عن مباراة الكلاسيكو في ملعب كامب نو يوم 24 أكتوبر الحالي. شأنه شأن زميله داني كارفخال.

وتعرض هازارد إلى انتكاسة عضلية يوم 29 سبتمبر الماضي، قبل أن تتفاقم إلى إصابة خطيرة ستبعده على الأقل 3 أسابيع عن صفوف ريال مدريد.

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