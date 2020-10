تحديد موعد “عودة هازارد” إلى الملاعب

ذكر تقرير من يومية “ماركا” الإسبانية إن عودة هازارد إلى المشاركة مع فريقه ريال مدريد، قد تطول إلى ما بعد فترة الراحة المقبلة بالليجا في أواخر نوفمبر المقبل.

وعانى هازارد (28 عامًا) من ويلات الإصابات منذ الالتحاق بصفوف ريال مدريد صيفية 2020 قادمًا من تشيلسي الإنجليزي برسوم فاقت 100 مليون يورو.

عودة هازارد لم تُحدد بدقة بعد من قبل أطباء النادي، لكن تقرير “ماركا” أشار إلى أن الضربة في كاحله الأيمن أكبر من المتوقع، وأن اللاعب يحتاج إلى وقت أطول.

