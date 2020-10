لاعب ليفربول يعترف بتعمده إصابة زملائه بالتدريبات.. والسبب؟

الوصول إلى النجومية كان هدفًا أسمى للاعب ليفربول الصاعد توم برويت في موسم 2015-2016 وكان لا بد من تحقيقه وإن كلّفه ذلك إصابة زملائه في الفريق.

كان يبلغ توم من العمر وقتئذٍ 17 عامًا، وهو الموسم الأول على الإطلاق للمدرب الألماني يورجن كلوب في العارضة الفنية للفريق السكاوزي.

وحاول اللاعب الناشيء نيل ثقة مدربه ولعب المباراة ضد إكستر في مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي. مثل تلك المباريات عادة يظهر فيها اللاعبين الشبان.

قبل المباراة، أصيب العديد من مدافعي ليفربول، ولم تتبق خيارات عديدة أمام المدرب يورجن كلوب، فقام باستدعاء بعض اللاعبين من فريق الشباب، من بينهم توم.

يقول اللاعب إنه كان هناك خيارين أمام كلوب، إما الزج به أو بزميله الشاب دانيال كليري. ولكي يلعب تلك المباراة. تعمّد إصابة دانيال في التدريبات.

“لقد اتخذت القرار، واحدًا منا كان سيلعب المباراة إما أنا وإما هو. لذلك تتبعته في التدريبات واقتربت منه، ثم وجهّت له ضربة عنيفة”.

يستطرد توم: “لم أقصد إيذاءه، فقط حاولت إصابته لكي يبتعد عن المشاركة. مشى على العكازين بعدها لأسبوعين”.

