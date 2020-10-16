الرياضة

ولهذا لم يُكتب للاعب ليفربول النجاح في كرة القدم..

لاعب ليفربول يعترف بتعمده إصابة زملائه بالتدريبات.. والسبب؟

محمد ابو الوفاaccess_time29 / صفر / 1442 هـ      16 أكتوبر 2020chat_bubble_outlineضف تعليق
ليفربول

الوصول إلى النجومية كان هدفًا أسمى للاعب ليفربول الصاعد توم برويت في موسم 2015-2016 وكان لا بد من تحقيقه وإن كلّفه ذلك إصابة زملائه في الفريق.

كان يبلغ توم من العمر وقتئذٍ 17 عامًا، وهو الموسم الأول على الإطلاق للمدرب الألماني يورجن كلوب في العارضة الفنية للفريق السكاوزي.

وحاول اللاعب الناشيء نيل ثقة مدربه ولعب المباراة ضد إكستر في مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي. مثل تلك المباريات عادة يظهر فيها اللاعبين الشبان.

 

قبل المباراة، أصيب العديد من مدافعي ليفربول، ولم تتبق خيارات عديدة أمام المدرب يورجن كلوب، فقام باستدعاء بعض اللاعبين من فريق الشباب، من بينهم توم.

يقول اللاعب إنه كان هناك خيارين أمام كلوب، إما الزج به أو بزميله الشاب دانيال كليري. ولكي يلعب تلك المباراة. تعمّد إصابة دانيال في التدريبات.

“لقد اتخذت القرار، واحدًا منا كان سيلعب المباراة إما أنا وإما هو. لذلك تتبعته في التدريبات واقتربت منه، ثم وجهّت له ضربة عنيفة”.

يستطرد توم: “لم أقصد إيذاءه، فقط حاولت إصابته لكي يبتعد عن المشاركة. مشى على العكازين بعدها لأسبوعين”.

 

“لقد فعلت عن قصد، ولست فخورًا بما فعلت، لكنني لست خجلانًا أيضًا لأنه كان يتعين عليّ أن أخوض تلك المباراة”.

لم يتمكن توم من المشاركة في المباراة رُغم ذلك، والسبب أنه أصيب بارتجاج في المخ أثناء التدريبات التي سبقت المباراة مباشرة.

يقول اللاعب عن الأمر: “أدركت أن إطفاء شمعة أحدهم لا يعني أنك ستصبح أكثر إشراقًا”.

بعمر 23 عامًا الآن، لا يرتبط توم برويت بأي نادٍ، وتم تسريحه من ليفربول ثم من ميدلسبره وأيضًا موركامب بدوري الدرجة الثانية. مسيرة محبطة للغاية.

 

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محمد ابو الوفا

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