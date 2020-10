كومان وجريزمان يواصلان “حرب التصريحات” بينهما!

أبلى أنطوان جريزمان جيدًا خلال فترة التوقف الدولي مع منتخب بلاده فرنسا، وبينما هو في أوج عطاءه هاجم مدربه في برشلونة، رونالدو كومان على سوء توظيفه مع النادي الكاتالوني.

وضعية جريزمان (29 عامًا) منذ أن وصل إلى برشلونة سيئة ورديئة إلى أبعد حد، فقد عانى من مشكلات مرتبطة بعدم التكيف مع طريقة اللعب، والانخراط مع المجموعة نفسها.

المعاناة استمرت هذا الموسم مع المدرب الجديد رونالد كومان، الذي يبدو أن جريزمان ليس سعيدًا بتوظيفه وتعليماته في الميدان.

Nothing to see here. Just Antoine Griezmann taking digs at his club's manager, Ronald Koeman. 😳 pic.twitter.com/aq3dnESvyd

