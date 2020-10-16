كومان وجريزمان يواصلان “حرب التصريحات” بينهما!

أبلى أنطوان جريزمان جيدًا خلال فترة التوقف الدولي مع منتخب بلاده فرنسا، وبينما هو في أوج عطاءه هاجم مدربه في برشلونة، رونالدو كومان على سوء توظيفه مع النادي الكاتالوني.

وضعية جريزمان (29 عامًا) منذ أن وصل إلى برشلونة سيئة ورديئة إلى أبعد حد، فقد عانى من مشكلات مرتبطة بعدم التكيف مع طريقة اللعب، والانخراط مع المجموعة نفسها.

المعاناة استمرت هذا الموسم مع المدرب الجديد رونالد كومان، الذي يبدو أن جريزمان ليس سعيدًا بتوظيفه وتعليماته في الميدان.

Nothing to see here. Just Antoine Griezmann taking digs at his club's manager, Ronald Koeman. 😳 pic.twitter.com/aq3dnESvyd — 90min (@90min_Football) October 15, 2020

سجّل جريزمان هدفًا رائعًا في فوز فرنسا على كرواتيا الأربعاء الماضي بدوري الأمم الأوروبية، وتحدث بإسقاط ضمني على مدربه كومان قائلًا أنه لا يُحسن توظيفه في برشلونة.

“المدرب يعرف جيدًا كيف يوظفني في الملعب، وأنا اغتنم هذا الأمر، لديّ كذلك ثقة المدرب المطلقة وثقة زملائي” هكذا تحدث اللاعب عن توظيفه في المنتخب الفرنسي.

تصريحات فسرتها الصحافة الإسبانية بالهجوم الخفي على كومان، بينما رد المدرب الهولندي اليوم الجمعة في المؤتمر الصحفي لمباراة خيتافي بالليجا السبت، قائلًا:

“لكل فرد الحرية في قول ما يريد، لقد تحدثت إليه البارحة بعد الظهر لكن ليس عن هذا الأمر”، هكذا كان رد كومان عن سؤال (هل جرحتك كلماتك جريزمان؟).

KOEMAN-GRIEZMANN, LA GUERRA CONTINÚA 🔥 💣 "El entrenador MANDA y el jugador tiene que sacar el máximo rendimiento" 💣 "Al final DECIDO YO por el bien del equipo" 📅 El sábado a las 23h, primer resumen en #GOL del #GetafeBarça pic.twitter.com/YC6xabdDbj — GOL ⚽️ (@Gol) October 16, 2020

وأضاف: “تحدثنا في المكالمة عن توظيفه وأفضل خيار له، نحن نبحث دائمًا عن الأفضل للفريق، وإن قررت أن أزج به في مركز الجناح الأيمن، فهذا خيار جيد”.

وأوضح: “يمكن لجريزمان أيضًا أن يلعب في مركزي 9 و10. لكنني بالفعل قررت أين أشركه، ويجب عليه تقديم أفضل ما لديه”.

وردًا على سؤال (ما الذي يتعين على اللاعب فعله لتحقيق النجاح).. قال كومان: “يجب أن يغتنم الفرص، المدرب هو المسئول واللاعب يجب أن يكون على قدر الثقة”.

المباراة القادمة؟

يرحل برشلونة غدًا السبت إلى ميدان خيتافي، ألفونسو بيريز، لحساب المرحلة الخامسة من مسابقة الدوري الإسباني.

حقق برشلونة انتصارين وتعادل في واحد من أصل ثلاث جولات خاضها حتّى الآن، وهو في الترتيب الخامس بسبع نقاط.

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