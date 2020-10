بِمَ رد ميسي على عرض ريال مدريد “التاريخي” عام 2013؟

لم يتشح ليونيل ميسي سوى بقميص برشلونة طيلة مسيرته الكروية التي بدأها مع النادي الإسباني عام 2000، لكنه كان قريبًا من الانتقال إلى الغريم ريال مدريد قبل 7 سنوات.

يروي الصحفي الإيطالي المرموق، جيانلوكا دي مارزيو في كتابه “Grand Hotel Calciomercato” أن ريال مدريد رصد مبلغ 250 مليون يورو صيفية 2013 لجلب ميسي إلى العاصمة.

