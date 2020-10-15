بِمَ رد ميسي على عرض ريال مدريد “التاريخي” عام 2013؟

لم يتشح ليونيل ميسي سوى بقميص برشلونة طيلة مسيرته الكروية التي بدأها مع النادي الإسباني عام 2000، لكنه كان قريبًا من الانتقال إلى الغريم ريال مدريد قبل 7 سنوات.

يروي الصحفي الإيطالي المرموق، جيانلوكا دي مارزيو في كتابه “Grand Hotel Calciomercato” أن ريال مدريد رصد مبلغ 250 مليون يورو صيفية 2013 لجلب ميسي إلى العاصمة.

HOW IT HOW IT’S

STARTED GOING pic.twitter.com/zEMyxCtHok — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) October 14, 2020

الكتاب الذي تم إصداره هذا العام، يرصد فيه دي مارزيو العديد من خبايا وقصص سوق الانتقالات، التي تُكشف لأول مرة على الإطلاق، ومن بيها تلك القصة.

يقول الصحفي الشهير في عالم الانتقالات، أن رئيس ريال مدريد أرسل مبعوثًا إلى برشلونة صيفية 2013 للحديث مع ميسي عن إمكانية القدوم إلى النادي الأبيض.

وكان على استعداد لإلقاء 250 مليون يورو على طاولة برشلونة، رُغم أن هذا المبلغ كان مُخصصًا في الأساس لمشروع إعادة هيكلة ملعب سانتياجو برنابيو.

When Real Madrid 'wasted their time' with Messi#FCBarcelonahttps://t.co/FVv0hVJwNf — AS English (@English_AS) October 15, 2020

بحسب دي مارزيو، فإن ميسي أبدى رفضًا تامًا لتلك الفكرة، بل ورفض الاستماع إلى الامتيازات المادية في العقد أو الجوانب الاقتصادية التي سيكسبها.

العقد المُقدّم وقتها تضمن راتبًا بقيمة 23 مليون يورو سنويًا خاليًا من الضرائب لمدة 8 سنوات، مع عمولة خاصة لوالد اللاعب، خورخي ميسي بلغت نحو 16 مليون يورو.

لكن اللاعب وبيئته رفضا هذا المقترح، وقال ميسي نصَا وفق ما نقل دي مارزيو: “لن انتقل إلى ريال مدريد، أنت تهدر وقتك هنا”.

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