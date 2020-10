ليفربول يتخلص من “5” لاعبين خلال الـ 48 ساعة القادمة

قال تقرير من يومية “ميرور” إن المدير الرياضي لفريق ليفربول الإنجليزي، مايكل إدواردز، سيتخلص من خمسة لاعبين خلال اليومين القادمين.

وسيتم إغلاق سوق الانتقالات الصيفية بصفة رسمية في الدوري الإنجليزي، مع انتهاء يوم 16 من أكتوبر الجاري، بحسب إفادة اليومية البريطانية.

The domestic transfer window closes on Friday 🔴🔴🔴 https://t.co/zaCMO9BQgh

من اللاعبون الخمسة المُستغنى عنهم؟

يتصدر هؤلاء المنبوذون الجناح الويلزي هاري ويسلون (23 عامًا) والذي قضى الموسم البائد مُعارًا إلى بورنموث، ولم يستطع حجز مكان في تشكيلة المدرب كلوب.

من المرجح أن ينتقل ويلسون إلى سوانسي سيتي الويلزي على سبيل الإعارة، بعد أن فشل ليفربول في تسويق اللاعب وبيعه بالسعر المُراد وهو (20 مليون يورو).

شاب آخر وهو الإنجليزي بن وودبيرن (20 عامًا) سيسمح له النادي السكاوزي بالمغادرة حال وصول عرض مناسب، مثل ويلسون قضى إعارات خارجية بالمواسم الماضية.

3 لاعبين واعدين إضافة إلى ويلسون وودبيرن، سيعمل ليفربول على التخلص منهم قبل غلق نافذة الانتقالات، وهم نات فيليبس وليام ميلر وهيربي كين.

Harry Wilson is set to move to Swansea City on loan before tomorrow’s domestic transfer deadline. [The Mirror] pic.twitter.com/ed3nyZrnrC

— Anfield Edition (@AnfieldEdition) October 14, 2020