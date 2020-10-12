احترس من خطر كورونا .. هل يبقى تأثيره على العملات والهواتف؟

فيروس كورونا المستجد الذي أرعب العالم لا زال يشغل أذهان الجميع، وهو ما ظهر في دراسة علمية جديدة خطيرة.

الدراسة أجرها فريق بحثي في المعهد الوطني للعلوم في أستراليا، حول فيروس كورونا أو كوفيد 19.

الدراسة تؤكد أن الفيروس ينتقل عبر جزئياته المنتشرة في الهواء، التي تبقى لفترات طويلة على بعض الأسطح سواء المعدنية أو البلاستيكية أو الورقية.

فضلًا عن بقائه نشطًا فوق العملات الورقية لمدة يومين، وفوق الأسطح الزجاجية والبلاستيكية والمعدنية لمدة 6 أيام.

بينما يظل نشطًا لمدة 28 يومًا عبر الأسطح الناعمة مثل الزجاج والهواتف المحمولة، وفقًا لتقرير نشره موقع البي بي سي.

لكن استشارى المناعة والكائنات الدقيقة، أكد وفق ما نقل موقع ألوان أن فيروس كورونا وأي فيروس آخر ليس كائن حي.

وبالتالي لا يمكن أن ينشط إلا داخل خلية مضيفة سواء جسم إنسان أو حيوان، لكن يجب الحذر منه.