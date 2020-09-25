المرأه صحة و عافية

طريقة عمل عجينة مناسبة لكل أنواع البيتزا

نيفين عباسaccess_time8 / صفر / 1442 هـ      25 سبتمبر 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – نيفين عباس

تعددت طرق صنع عجين البيتزا، لذلك نقدم لك وصفة أساسية تصلح لكافة أنواع البيتزا بأنواعها

المقادير اللازمة

2 ملعقة صغيرة خميرة جافة
كوب ماء دافئ
2 2/3 كوب دقيق عادي
2 ملعقة صغيرة ملح
3 ملاعق كبيرة أو ربع كوب زيت زيتون

طريقة العمل

اخفقي الخميرة والماء في إبريق
انتظري 5 دقائق أو حتى تصبح الخميرة رغوية
ضعي الدقيق والملح في وعاء كبير
ثم اسكبي خليط الخميرة والزيت للدقيق
باستخدام يديك أو ملعقة اخلطي العجينة حتى تتماسك وتصبح ناعمة
ثم اقلبيها على سطح مرشوش قليلًا بالدقيق واعجنيها لفترة
توضع العجينة في وعاء مدهون بقليل من الزيت
تغطى بغطاء بلاستيك
وتوضع جانباً في مكان دافئ لترتفع لمدة 30 دقيقة إلى ساعة أو حتى يتضاعف حجمها
اقلبي العجين على سطح مرشوش بالقليل من الدقيق
ثم اعجني برفق لمدة 5 دقائق أخرى أو حتى تصبح ناعمة
قسمي العجينة وافرديها في صواني البيتزا إلى الحجم المطلوب
ثم ضعي الحشو المناسب

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نيفين عباس

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

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