يوفنتوس يستعيد موراتا وسواريز إلى أتلتكو مدريد!

من المتوقع وصول مهاجم أتلتكو مدريد، ألفارو موراتا، إلى مدينة تورينو الإيطالية في الساعات القادمة للانضمام الرسمي إلى صفوف يوفنتوس كتعزيز لخط هجوم الفريق.

ونوهت يومية “ماركا” الإسبانية في عددها الصادر اليوم الإثنين أن موراتا (27 عامًا) وافق على البنود الشخصية وبتبقى فقط إقناع إدارة أتلتكو بأطلاق سراح اللاعب.

وسبق لموراتا أن تقمّص ألوان يوفنتوس في الفترة من 2014 إلى 2016 ويريد المدرب أندريا بيرلو لم شمل السيدة العجوز مع اللاعب الإسباني مرة أخرى.

Juventus 'in Morata talks with Luis Suarez joining Atletico as replacement' https://t.co/G8mZqsbZPf

