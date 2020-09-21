يوفنتوس يستعيد موراتا وسواريز إلى أتلتكو مدريد!

من المتوقع وصول مهاجم أتلتكو مدريد، ألفارو موراتا، إلى مدينة تورينو الإيطالية في الساعات القادمة للانضمام الرسمي إلى صفوف يوفنتوس كتعزيز لخط هجوم الفريق.

ونوهت يومية “ماركا” الإسبانية في عددها الصادر اليوم الإثنين أن موراتا (27 عامًا) وافق على البنود الشخصية وبتبقى فقط إقناع إدارة أتلتكو بأطلاق سراح اللاعب.

وسبق لموراتا أن تقمّص ألوان يوفنتوس في الفترة من 2014 إلى 2016 ويريد المدرب أندريا بيرلو لم شمل السيدة العجوز مع اللاعب الإسباني مرة أخرى.

Juventus 'in Morata talks with Luis Suarez joining Atletico as replacement' https://t.co/G8mZqsbZPf — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) September 21, 2020

اللاعب الإسباني قاد اليوفي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2015 قبل أن يخسر أمام برشلونة، بينما سجّل إجمالًا 27 هدفًا خلال 93 مباراة بقميصه.

وكان بيرلو قد صرّح قبل أيام بحاجته إلى مهاجم لإحداث شراكة مع رونالدو في الخطوط الأمامية، وتعويض رحيل جونزالو هيجواين الذي انتقل إلى الدوري الأمريكي.

التقارير الواردة من إيطاليا تحدثت عن عرض من جانب البيانكونيري للتعاقد مع موراتا يتضمن استعارته لموسم واحد بمبلغ 9 ملايين يورو، مع خيار الشراء بـ 45 مليون يورو.

وتتوقف موافقة إدارة أتلتكو مدريد بيع اللاعب إلى يوفنتوس على مدى نجاحها في استقطاب لويس سواريز المغضوب عليه من قبل الجهاز الفني للنادي الكاتالوني.

وبات الانفصال حتميًا بين سواريز وبرشلونة بعد أن أقر المدرب رونالد كومان بإسقاط اللاعب من حساباته في الموسم الجديد، وظهر أتلتكو كوجهة مفضلة لاحتضانه.

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