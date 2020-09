احترس من خطر تويتر لهذا السبب .. الشركة الكبيرة تعترف جزئيا بالأمر

يستخدم الملايين حول العالم تطبيق تويتر للتغريدات السريعة، لكنت هل تدرك ما يتهددك من خطر بسببه؟.

تقارير صحفية عالمية أفصحت عن ثغرة في خوارزميات منصة التدوينات القصيرة تويتر، والتي تظهر تحيزا عرقيا محتملا للمنصة.

وذلك بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الروسية “سبوتنيك” نقلا عن موقع “إنجادجيت” التقني المتخصص.

وأوضح الموقع التقني أنّ تويتر أقرت بصورة جزئية، بخطأ الخوارزميات الخاصة بها.

وذكرت ليزا كيلي، المسؤولة في منصة توتير، أنّ الشركة ستراجع الخوارزميات، وضبطها من جديد.

والموضوع كشفه مهندس التشفير، توني أرشييري، والذي أظهر أنّ خوارزمية تويتر متحيزة في تحديد أولويات الصور.

عندما حاول إرفاق صور لباراك أوباما وميتش ماكونيل بالتغريدات.

وظهر في تلك التغريدات أنّ تويتر أظهرت صورة ماكونيل حصريا، بينما لم تظهر صورة أوباما إلا عندما قلب أرشييري ألوان الصورة، بحيث جعل لون بشرة أوباما بيضاء.

كما ​لاحظ أيضا خبير التشفير، مات بلايز، أنّ تلك الأولوية مختلفة بصورة كبيرة عبر خدمة “تويت ديك”، التي ظهرت أكثر حيادية من إصدار توتير العادي.

Trying a horrible experiment…

Which will the Twitter algorithm pick: Mitch McConnell or Barack Obama? pic.twitter.com/bR1GRyCkia

— Tony “Abolish (Pol)ICE” Arcieri 🦀 (@bascule) September 19, 2020