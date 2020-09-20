فيديو مذهل .. مسابقة بين الروبوتات تحت الماء لتنفيذ مهام خاصة

نشرت شبكة تلفزيون الصين الدولية، مقطع فيديو ، يرصد مسابقة للروبوتات تحت الماء في منطقة داليان.

وذلك بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الروسية “سبوتنيك”.

وأوضحت الشبكة الصينية أن تلك الروبوتات تخوض المنافسة لتنفيذ مهام محددة تحت الماء بقيادة فرق العمل التي تقوم بتشغيلها من على اليابسة.

كما أظهر الفيديو بعض الروبوتات وهي تقوم بالتقاط أشياء من تحت سطح الماء وتحطمها، بينما تتواجه روبوتات آخرى وجها لوجه تحت الماء.

وتأتي تلك اللقطات في ظل توسع العالم في استخدام الروبوتات بأنواعها، خاصة الصين التي تعد إحدى الدول الرائدة في مجال تصنيعها للاستخدامات المدنية والعسكرية.

ونتيجة التطور التقني في صناعة الروبوتات أصبح من الممكن استخدامها في البر والبحر والجو، لتؤدي مهامها بكفاءة عالية.

وفي منتصف الشهر الماضي، توصل علماء جامعة تشينغهوا الصينية إلى ابتكار روبوت لعلاج جدار المعدة المتضرر.

يمكنه الوصول إلى داخل المعدة عبر أنبوب المنظار، بواسطة طباعة ثلاثية الأبعاد يعالج المكان المتضرر.

وأوضحت مجلة Biofabrication، أن العديد من المجموعات العلمية تعمل في الوقت الحاضر على علاج الجروح باستخدام طباعة ثلاثية الأبعاد.

ولكن يستخدمون في ذلك معدات ضخمة جدا، أي أن استخدامها في علاج الجروح داخل الجسم غير ممكن إلا بالتدخل الجراحي.

وهذا ما لا يحلم به من يعاني من قرحة المعدة.

انطلاق المسابقات الوطنية لـ #الروبوتات_تحت_الماء في داليان الصينية pic.twitter.com/4j21Ii07t7 — CGTN Arabic (@cgtnarabic) September 19, 2020