طريقة عمل بيف ستروجانوف في الخبز

البلاد – نيفين عباس

نقدم لكِ طريقة مميزة لتقديم بيف ستروجانوف اللحم داخل الخبز بدلاً من طرق التقديم التقليدية التي تقدم عادة الطبق مع الأرز أو المعكرونة

المقادير اللازمة

للخبز

رغيف خبز دائري كبير

​3 ملاعق كبيرة ذبدة مذوبة

3 فصوص ثوم مهروسة

2 ملاعق صغيرة من البقدونس المفروم

لستروجانوف اللحم

2 ملعقة كبيرة زبدة

600 جرام لحم مقطع شرائح رفيعة

2 بصل مفروم ناعماً

200 جرام فطر مقطع إلى شرائح

2 فص ثوم مهروس

ملعقة صغيرة بابريكا

300 مل كريمة

2/3 كوب من مرق اللحم

ملعقة كبيرة معجون طماطم

2 ملاعق صغيرة صلصة رسيستيرشاير

2 ملاعق صغيرة دقيق الذرة

ملعقة كبيرة مرق لحم بقري

2 ملاعق كبيرة من البقدونس المفروم

طريقة العمل

الخبز

يسخن الفرن إلى 200 درجة مئوية

قومي بتبطين صينية خبز كبيرة بورق الخبز

استخدمي سكين مسنن لتقطيع حوالي 3 سم من أعلى الخبز

أخرجي لب الخبز من الداخل واتركي قشرة بسمك 1.5 سم

قلبي الزبدة المذابة مع الثوم والبقدونس في وعاء

ورشيها فوق قطع الخبز

قلبيها للتأكد من أنها مغطاة بالتساوي

ادهني الحواف الداخلية والعلوية للقطعة بالثوم المتبقي

أضيفي قطع الخبز إلى صينية الخبز المحضرة

اخبزيها لمدة 20 دقيقة

ثم أخرجيه وأتركيه جانباً

اللحم

سخني نصف الزبدة في مقلاة كبيرة على نار عالية

يضاف لحم البقر على دفعتين

يطهى لمدة 2-3 دقائق أو حتى يتحول إلى اللون البني بالكامل

ثم ينقل إلى طبق

سخني ملعقة كبيرة زبدة في المقلاة

يضاف البصل والفطر والثوم ويطهى لمدة 4-5 دقائق أو حتى ينضج البصل

أضيفي الفلفل الحلو والكريمة و 2/3 كوب من مرق اللحم ومعجون الطماطم وصلصة رسيستيرشاير

يقلب حتى يتجانس

ثم ضعي اللحم البقري إلى المقلاة مرة أخري

يمزج دقيق الذرة مع ملعقة كبيرة إضافية من مرق اللحم ويقلب في المقلاة

يترك على نار خفيفة لمدة 6-8 دقائق أو حتى يصبح سميكًا ودسمًا قليلاً

تتبل حسب الذوق

ثم يضاف له البقدونس

عندما يكون جاهزًا للتقديم

اسكبي ستروجانوف اللحم في الخبز

ثم يقدم مع قطع الخبز بالثوم المتبقية