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طريقة عمل مهلبية الشاي الكرك

نيفين عباسaccess_time1 / صفر / 1442 هـ      18 سبتمبر 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – نيفين عباس

لمحبي البهارات ونكهة الشاي نقدم لك طريقة عمل ملهبية بنكهة الشاي الكرك

المقادير اللازمة

كوب سكر
كوب ماء مغلي
ملعقة كبيرة هيل حبوب
ملعقة كبيرة مسمار
2 عود قرفة
6 ملاعق كبيرة شاي أحمر
نصف ملعقة صغيرة زعفران
لتر حليب
6 ملعقة كبيرة نشا مذوب بقليل من الماء

طريقة العمل

ضعي السكر في قدر على النار
إبدأي بالتحريك حتى يذوب ويتحول إلى كراميل
صبي الماء المغلي على السكر المذاب
ثم أضيفي الهيل، والقرنفل، والقرفة، والشاي، والزعفران، وقلبي المكونات
صبي الحليب وحركي
صفي الشاي في كوب كبير باستخدام قطعة من القماش ومصفاة
صبي الحليب مرة أخرى في قدر على النار
أضيفي عليه النشا المذوب بالماء
استمري في التحريك حتى يتكاثف قوام المزيج ويغلي
صبي مزيج المهلبية في أكواب التقديم
ثم يزين حسب الرغبة وقدميه

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نيفين عباس

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

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