فوائد عجيبة لشرب ماء الورد.. لا تفوتها!

صحة و عافية متابعاتفوائد عجيبة لشرب ماء الورد.. لا تفوتها! فرناس حفظيaccess_time10 / محرم / 1442 هـ 28 أغسطس 2020chat_bubble_outlineضف تعليق يعطي ماء الورد الطاقة اللازمة للجسم ويقويه، لاحتوائه على العديد من الفيتامينات والبروتينات والمعادن ويزود الجسم بالمواد الغذائية المهمة. ويعمل تناول ماء الورد مع الماء على حماية العين ويقي الشبكية من التلف، لقدرته على تخفيف التهابات العينين، كما أنه يجدد خلايا الجسم ويمنعها من التلف، فيصبح الجسم أكثر حيوية. ويدر البول ويخلص الجسم من السموم و الانتفاخ والأملاح المتراكمة فيه، كما يعالج انتفاح العين والهالات السوداء، ويؤخر ظهور التجاعيد بالبشرة ويعالج الالتهبات الجلدية والإكزيما ، ويقلل الإفرازات الدهنية في البشرة. وقد اشارت إحدى الدراسات الطبية أن ماء الورد يمكن أن يؤثر بشكل إيجابي على عملية الهضم، ويحسن من إفراز العصارة الصفراوية التي تعزز من عملية الهضم. كما يساعد شرب ماء الورد مع الماء على تنشيط الدورة الدموية داخل الجلد الذي يقلل بدوره من ظهور العروق والشعيرات الدموية ، ويساهم في الحفاظ على توازن درجة حموضة الجلد. ويساعد استنشاق أبخرة ماء الورد في تحسين الحالة المزاجية للشخص، إذ أظهرت الدراسات والأبحاث أن ماء الورد له خصائص مضادة للاكتئاب والقلق ويساهم في الوقاية من الأرق. وقد تم استخدام شراب ماء الورد قديما لعلاج عدد من حالا الصحة العقلية بما في ذلك الكآبة والحزن والضغط العصبي والتوتر. ويمكن أيضا تدليك الرأس بزيت الورد وتركه لمدة لا تقل عن نصف ساعة للتخفيف من حدة أعراض الصداع ، وقد يكون هذا بسبب تأثيراته المضادة للقلق والتوتر والالتهاب. مرتبط