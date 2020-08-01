وصفة مغربية بالكاكاو والقهوة لبشرة أكثر جاذبية

المرأه متابعاتوصفة مغربية بالكاكاو والقهوة لبشرة أكثر جاذبية فرناس حفظيaccess_time12 / ذو الحجة / 1441 هـ 1 أغسطس 2020chat_bubble_outlineضف تعليق تبحث كل امرأة عن بشرة مشرقة تتمتع بالنضارة والحيوية والجمال، لذا جئنا إليكِ اليوم عزيزتي بوصفة مغربية 100% تناسب جميع أنواع البشرة لإعطاء وجهك جاذبية وإشراق. المكونات: 1/ نصف كوب من مطحون حبوب البن. 2/ نصف كوب من مسحوق الكاكاو. 3/ كوب واحد من الحليب كامل الدسم. 4/ ملعقة كبيرة من عصير الليمون. 5/ ملعقة كبيرة من عسل النحل. طريقة التحضير: يتم خلط القهوة المطحونة، ومسحوق الكاكاو ثم يضاف إليهم الحليب، ونخلط جميع المكونات جيدا حتى الوصول إلى القوام المناسب، ثم يضاف عصير الليمون وعسل النحل . ثم نضع الخليط على الوجه حتى يجف تماما، ثم نقوم بغسله بالماء الدافئ. مرتبط