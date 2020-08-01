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وصفة مغربية بالكاكاو والقهوة لبشرة أكثر جاذبية

فرناس حفظيaccess_time12 / ذو الحجة / 1441 هـ       1 أغسطس 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

تبحث كل امرأة عن بشرة مشرقة تتمتع بالنضارة والحيوية والجمال، لذا جئنا إليكِ اليوم عزيزتي بوصفة مغربية 100% تناسب جميع أنواع البشرة لإعطاء وجهك جاذبية وإشراق.

المكونات:

1/ نصف كوب من مطحون حبوب البن.

2/ نصف كوب من مسحوق الكاكاو.

3/ كوب واحد من الحليب كامل الدسم.

4/ ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

5/ ملعقة كبيرة من عسل النحل.

طريقة التحضير:

يتم خلط القهوة المطحونة، ومسحوق الكاكاو ثم يضاف إليهم الحليب، ونخلط جميع المكونات جيدا حتى الوصول إلى القوام المناسب، ثم يضاف عصير الليمون وعسل النحل .

ثم نضع الخليط على الوجه حتى يجف تماما، ثم نقوم بغسله بالماء الدافئ.

vernas hefzy

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