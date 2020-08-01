شاي الكرك لمرضى السكري وضغط الدم

يتكون شاي الكرك من الشاي الأسود والهيل والقرفة والشمر والزنجبيل والفلفل الأسود والقرنفل، واحيانا يضاف إليه الينسون وبذور الكزبرة، ويتمتع شاي الكرك بالعديد من الفوائد التي تحسن صحة الجسم .
فقد كشف الأبحاث العلمية أن الشاي الكرك يعمل على تحفيز تحليل الدهون المتراكمة بالجسم ويساعد على تقليل السعرات الحرارية التي يمتصها الجسم بسبب احتوائه على المركبات الموجود في نوع الشاي الأسود المستخدم فيه.
ويعمل شاي الكرك على تحسين صحة القلب، ويعمل ضبط ضغط الدم المرتفع، كما يعمل على تقليل نسبة الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية.
ويساهم شاي الكرك في تحسين السيطرة على نسبة السكر في الدم، وقد أجريت دراسة حديثة في هذا الصدد على أشخاص يعانون من مرض السكري من النوع الثاني و كانوا يتناولون جرعتين من مسحوق الزنجبيل يوميا ، تبين من الدراسة أن هذا ساعد على خفض مستويات سكر الدم لديهم .
ويساعد شاي الكرك في تحسين عملية الهضم ومنع حدوث مشاكل في الجهاز الهضمي التي تسببها العدوى البكتيرية، كما أنه يعمل على تقليل الشعور بالغثيان.