أكثر من 17 مليون إصابة بـ«كورونا» حول العالم

أظهر أحدث إحصاء لـ«رويترز»، اليوم السبت، أن أكثر من 17.67 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، كما أن 679918 شخصاً توفوا جراء الفيروس.

وسجلت الإصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في ديسمبر الماضي.

وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة أربعة ملايين و578778 حالة إصابة و153888 حالة وفاة.

وجاءت البرازيل في المركز الثاني مسجلة 2 مليون و662485 حالة إصابة و92475 حالة وفاة.

وحلت الهند في المركز الثالث مسجلة مليونا و695988 حالة إصابة و36511 حالة وفاة.

وجاءت روسيا في المركز الرابع مسجلة 839981 حالة إصابة و13963 حالة وفاة.